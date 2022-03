Alerte Rouge est-il sur Netflix ? Où peut-on regarder le film Pixar en streaming ?

Réalisé et coécrit par Domee Shi, Alerte Rouge est une comédie fantastique sur le passage à l’âge adulte, avec des acteurs talentueux comme Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse et Maitreyi Ramakrishnan pour les voix originales.

Le film tourne autour d’une étudiante sino-canadienne nommée Meilin « Mei » Lee, qui se transforme en panda géant rouge lorsqu’elle est stressée ou excitée. Avec sa mère stricte qui la surveille de près, la jeune fille de 13 ans doit apprendre à gérer sa malédiction toute seule. Vous êtes curieux d’en savoir plus sur les prémisses du film ou sur les endroits où il peut être visionné en streaming ? Betanews vous dit tout !

Alerte Rouge est-il sur Netflix ?

Alerte Rouge est inaccessible sur le géant du streaming. Les personnes qui ont un abonnement Netflix peuvent regarder d’autres films d’animation fantastiques tels que L’Enfant du mois de Kamiari.

Alerte Rouge est le premier film Pixar à être réalisé uniquement par une femme, le premier à se dérouler au Canada et le deuxième à présenter un personnage principal asiatique après Là-haut.

Où regarder Alerte Rouge en streaming ?

Le film d’animation Alerte Rouge de Pixar est sorti sur la plateforme de streaming Disney+ partout dans le monde le 11 mars 2022. Disney+ ne propose pas d’essai gratuit à sa plateforme. par conséquent si vous n’êtes pas abonnés à Disney+, il vous faudra prendre un abonnement d’au moins 1 mois à la plateforme pour 8,99€ mensuel résiliable à tout moment.

De quoi parle Alerte Rouge ?

Meilin « Mei » Lee est une écolière de 13 ans qui commence tout juste à faire face au chaos et aux incertitudes de la vie d’adolescente. Alors qu’elle s’efforce de s’adapter aux changements, elle doit également rester obéissante à la maison et respecter les souhaits de sa mère stricte. Comme si tout cela n’était pas assez difficile, Mei est malheureusement victime d’une malédiction familiale, à cause de laquelle elle se transforme en panda géant rouge dès qu’elle est excitée ou stressée. Pour se débarrasser de cette malédiction, Mei doit accomplir un rituel spécial lors d’une nuit précise. Bien que cela semble assez simpliste, ses décisions se compliquent lorsque Mei apprend que le jour du rituel coïncide avec le concert de son boys band préféré, 4*Town.

Mais attention, bien que ce soit un dessin animé, Alerte Rouge n’est pas un film tous publics.

Alerte Rouge - Bande-annonce | Disney+

Lire cette vidéo sur YouTube

Pour rappel, Alerte Rouge n’est donc pas dispo sur Netflix mais diffusé en streaming exclusivement sur Disney+.