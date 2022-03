Alerte Rouge 2 : Que sait-on d’une éventuelle suite du film d’animation Pixar ?

Le dernier film d’animation de Pixar, Alerte Rouge, est enfin arrivé sur nos écrans. Mais que savons-nous de sa suite potentielle, Alerte Rouge 2 ?

Premier film Pixar à être dirigé par une équipe créative composée uniquement de femmes et imprégné de la culture chinoise, Alerte Rouge est un film différent de tout ce que Pixar a créé auparavant. Jusqu’à présent, peu de choses ont été dites officiellement sur la suite de Alerte Rouge. Cependant, à mesure que les critiques positives sur Alerte Rouge commencent à affluer, une suite semble de plus en plus probable. Voici tout ce que nous savons sur Alerte Rouge 2 à ce jour.

Alerte Rouge suit l’histoire de Meilin « Mei » Lee (Rosalie Chiang), une étudiante brillante et ambitieuse qui vient d’avoir 13 ans. Mei a toujours été dévouée à ses parents, mais à l’approche de » l’âge adulte « , elle commence à aspirer à sa propre identité. Alors qu’elle tente de trouver un équilibre entre son nouveau désir d’indépendance, les boys bands, et ses obligations familiales, Mei est frappée par une chose à laquelle aucune adolescente n’aurait pu se préparer : une malédiction ancestrale qui la transforme en un panda roux géant chaque fois qu’elle ressent des émotions fortes. Alors qu’elle endosse le manteau du panda roux, Mei est obligée de choisir entre deux voies : devenir celle que sa famille veut qu’elle soit ou devenir celle qu’elle veut être.

Dans la lignée de films comme Luca et Soul, Alerte Rouge est le dernier film Pixar à être diffusé directement sur Disney+. Malgré l’accueil extrêmement positif des récents films Pixar, la dernière fois que l’un d’entre eux a vu le cinéma était la sortie en salles d’En Avant en 2020. Après avoir été confronté à des performances médiocres au box-office avec ses films d’animation ces dernières années en raison de la pandémie, Disney a abandonné son projet de sortie de Alerte Rouge dans les salles de cinéma et l’a diffusé gratuitement sur Disney+.

Alerte Rouge - Bande-annonce | Disney+

Lire cette vidéo sur YouTube

Pixar réalisera-t-il Alerte Rouge 2 ?

Pour l’instant, il n’y a pas eu d’annonce officielle concernant une suite à Alerte Rouge. Cependant, les créateurs sont ouverts à l’idée. Dans une interview exclusive accordée à ComicBook.com, la réalisatrice Domee Shi et la productrice Lindsey Collins ont rassuré les fans en affirmant que la possibilité d’une suite était toujours d’actualité :

« Nous sommes ouverts, mais nous n’en avons pas parlé. »

Histoire de Alerte Rouge 2 : Le film prépare-t-il une suite ?

La fin de Alerte Rouge laisse certainement la place à une suite. Alors que Mei s’unit à son panda roux et apprend à coexister avec lui, il y a beaucoup de voyages à faire et de pitreries à faire. Mei commence à peine à gérer ses relations avec elle-même, ses amis et sa famille – et elle a encore besoin de voir un vrai concert de 4*Town. Alors que Mei Lee explore son indépendance – et entre au lycée – la relation avec son panda roux ne fait que commencer. Selon Shi,

« c’est une invitation à la fin pour d’autres histoires ».

Prédiction de date de sortie de Alerte Rouge 2

Alerte Rouge 2 n’a pas encore reçu le feu vert, et comme le premier Alerte Rouge a pris environ cinq ans à produire, à partir de 2017, il est probable que Alerte Rouge 2 ne sorte pas sur les écrans avant plusieurs années. Si Alerte Rouge 2 suit le même calendrier de production que Alerte Rouge, il faudra peut-être attendre 2026 ou 2027 pour que la suite arrive.

Il vous faudra donc vous armer de patience quoi qu’il en soit. mais en attendant, vous pouvez toujours voir ou revoir Alerte Rouge en streaming.