Aleksandar Dragovic a proposé des consultants chez Trabzonspor

Le départ d’Aleksandar Dragovic du Bayer Leverkusen semble inévitable. Le joueur de l’ÖFB n’est pas un joueur régulier depuis longtemps, mais la confiance du club dans le défenseur central ne grandit pas même en tant que remplaçant. Son consultant est donc déjà à la recherche d’alternatives et aurait proposé ses joueurs au club turc de première division Trabzonspor.

Dragovic est arrivé à Leverkusen en provenance du Dynamo Kiev il y a quatre ans et n’a disputé que 76 matchs depuis. Sans surprise, le joueur de 29 ans souhaite se lancer dans une nouvelle aventure au zénith de sa carrière. Après tout, il s’agit également d’une place fixe dans l’équipe nationale à l’Euro 2020, qui a été reportée à 2021.

Il a pris contact avec son association de cœur Red Star Belgrade, son conseiller, cependant, plus à l’est à Trabzonspor. Le média turc rapporte Mer Noire. Le club est actuellement deuxième derrière le champion déjà établi pour la première fois Basaksehir, il pourrait donc attirer Dragovic avec un match nul lors du dernier match avec la qualification en Ligue des champions.

Sur le plan financier, les clubs turcs ne sont actuellement pas bien positionnés en raison de la faiblesse de la lire, mais les frais de transfert requis de seulement trois à cinq millions d’euros devraient encore être gérables. Trabzonspor compte six défenseurs centraux dans l’équipe, mais avec 41 buts, ils ont fait la défensive la plus faible du top six et veulent donc les repositionner.

Aleksandar Dragovic: Données de performance 2019/20