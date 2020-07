Alejandro Amenábar révèle la distribution internationale de ‘La fortuna’, sa série pour Movistar +

Alejandro Amenábar a célébré le début du tournage de sa série pour Movistar +, révélant le titre et le casting. «La Fortuna», ce sera le nom de cette production internationale avec un casting dirigé par les acteurs espagnols Álvaro Mel et Ana Polvorosa et mettant en vedette des visages du cinéma et de la fiction américains tels que Stanley Tucci et Clarke Peters.

Alejandro Amenábar, Álvaro Mel et Ana Polvorosa

L’équipe artistique est complétée par d’autres acteurs nationaux bien connus tels que Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo et Pedro Casablanc, entre autres. Le tournage aura lieu dans des lieux de la Communauté de Madrid, Cadix, Saragosse, Galice, Euskadi et sera transféré vers des sites nord-américains en 2021 pour être terminé.

Le jeune acteur Álvaro Mel joue le rôle du diplomate inexpérimenté Álex Ventura. L’actrice Ana Polvorosa sera Lucía, sa collègue et aventurière. «La fortuna» est la première série d’Alejandro Amenábar et vient après le succès du long métrage «Tant que la guerre dure».

« En ce moment, tourner une série comme celle-ci est un grand défi que toute notre équipe relève avec beaucoup d’enthousiasme et de responsabilité. »La Fortuna ‘, c’est principalement l’optimisme et l’envie de se battre. Le parcours d’Álex Ventura est aussi le nôtre. Nous essaierons d’atteindre un bon port, mais nous espérons surtout pouvoir offrir aux gens un bon moment d’excitation et de divertissement l’année prochaine », a déclaré Amenábar.

Objectif: récupérer le trésor

Movistar + a partagé un synopsis de la série: « Alex Ventura, un jeune diplomate inexpérimenté, est involontairement transformé en chef d’une mission qui mettra à l’épreuve toutes ses convictions: récupérer le trésor sous-marin volé par Frank Wild, un aventurier qui Il parcourt le monde en pillant le patrimoine commun des profondeurs de la mer.

Formant une équipe unique avec Lucía, un officier d’armes, et Jonas Pierce, un brillant avocat américain passionné par les vieilles histoires de pirates, Álex se lancera dans l’aventure de sa vie, découvrant l’importance de l’amour, de l’amitié et de l’engagement pour ce qui ce en quoi vous croyez. «

Movistar + produira avec AMC Studios et en collaboration avec MOD Pictures cette série de 6 épisodes de 45 minutes dont la première sera en 2021, exclusivement sur Movistar +.