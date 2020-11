Alec Baldwin tweete que Trump devrait être enterré avec une «croix gammée» sur sa tombe! – .

Photo par: Will Heath / Banque de photos NBC / NBCU via Getty Images

Alec Baldwin a choqué les fans avec un tweet déclarant que Trump devrait être enterré dans un «cimetière nazi» avec une «croix gammée sur sa tombe».

Ce n’est pas la première fois qu’Alec critique Trump, car il le critique vivement depuis un certain temps.

Vous pouvez également reconnaître Alec grâce à son rôle de Donald Trump dans Saturday Night Live.

Le 15 novembre 2020, Alec Baldwin a tweeté à propos de Trump et a déclaré qu’il devrait être enterré dans un «cimetière nazi».

Alec a écrit:

«Enterrez Trump dans un cimetière nazi et mettez une croix gammée sur sa tombe. La majorité des Américains ont fait le bon choix. Trump est un maniaque. »

Le tweet a été envoyé depuis la page Twitter de HABFoundation, qui compte un million d’abonnés, et est la page de la Hilaria and Alec Baldwin Foundation.

Trump a atteint et a presque gagné un contrôle du gouvernement fédéral sans égal par les autres présidents. Il a licencié un grand nombre de professionnels du gouvernement. Il a roulé à la vapeur le Congrès, chaque fois que possible. Et maintenant cela. Si vous votez à nouveau pour Trump, vous êtes mentalement malade.

