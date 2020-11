Alec Baldwin se réjouit de «  perdre  » son emploi dans la SNL en raison du résultat des élections

2020-11-09 09:00:05

Alec Baldwin est « ravi » d’avoir perdu son emploi dans « Saturday Night Live » dépeignant Donald Trump après que Joe Biden ait remporté l’élection présidentielle.

L’acteur de 62 ans a interprété le président Donald Trump dans l’émission de croquis pendant plus de quatre ans, mais il est ravi de ne plus avoir besoin de comparaître après que Joe Biden a remporté l’élection présidentielle de la semaine dernière.

Il a écrit sur le compte Twitter de la Fondation Hilaria et Alec Baldwin: « Je ne crois pas avoir jamais été aussi ravi de perdre un emploi auparavant! »

Il a également partagé une photo de lui-même en personnage et a écrit: « Ça a été amusant ».

Alec – qui a sa fille Ireland, 25 ans, avec son ex-femme Kim Basinger et Carmen, sept ans, Rafael, cinq ans, Leonardo, quatre ans, Romeo, deux ans, et Eduardo, deux mois, avec son épouse Hilaria – a également exprimé son espoir qu’avec un taux de participation record aux élections de cette année, ces personnes restent engagées politiquement et participent au prochain vote.

Il a écrit: « Mon souhait a été exaucé. Passons à mon prochain souhait.

«Que tous ceux qui ont voté à cette élection maintiennent cet engagement et votent aux élections de mi-mandat de 2022.

« Continuons ça !!! (Et merci aux électeurs de l’AP qui ont contribué à ce que cela se produise) (sic) »

Et l’ancienne star du ’30 Rock ‘a également plaisanté sur l’utilisation fréquente par Trump de la plateforme de micro-blogging.

Il a écrit: « Ce sera réconfortant d’avoir un président qui ne tweete pas deux fois plus que moi @realDonaldTrump (sic) »

Avant de dire au revoir à jouer le président, Alec est apparu dans l’épisode de « SNL » de ce week-end – qui était animé par Dave Chappelle – et a plaisanté sur l’insistance du président que bon nombre des votes exprimés lors de l’élection ne devraient pas compter.

En caractère, il a déclaré: «J’ai été réélu président des États-Unis.

«Mais, bien sûr, ils essaient de me voler l’élection.

«Je ne vais pas dire au revoir, l’Amérique», a-t-il conclu. «Je vais juste dire: ‘A bientôt au tribunal!’»

