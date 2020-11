Alec Baldwin et 12 autres acteurs qui ont joué Donald Trump à l’écran (Photos)

Phil Hartman, « Saturday Night Live » (1988-1990) Bien avant qu’Alec Baldwin ne porte une perruque blonde, feu Phil Hartman a joué Donald Trump dans une série de croquis. Le premier se moquait de Donald et Ivana Trump (Jan Hooks) comme des riches déconnectés à Noël, tandis que des sketches ultérieurs décrivaient le divorce tabloïd du couple.

Louis Ferreira, « Trump non autorisé » (2005) L’acteur d’origine portugaise – surtout connu pour son travail sur des séries télévisées comme « Stargate Universe », « Breaking Bad » et « SWAT » – a joué le rôle du magnat de l’immobilier devenu star de la réalité dans un film ABC de 2005.

Jason Sudeikis, « Saturday Night Live » (2012) Dans une parodie ouverte et froide de « Fox & Friends », Sudeikis a canalisé Trump en critiquant la gestion de l’ouragan Sandy par le président Barack Obama. Ironiquement, il a également joué Joe Biden pendant les premières années de l’administration Trump.

Johnny Depp, « #FODTrumpMovie: Présentation d’Ivana » (2016) La star très maquillée de « Pirates des Caraïbes » a joué un Trump des années 80 (face à Ivana de Micheala Watkins) dans une vidéo « trouvée » publiée par Funny or Die en février 2016.

Alec Baldwin, « Saturday Night Live » (2016-) L’ancienne star du «30 Rock» a commencé à jouer Trump en octobre 2016, juste un mois avant la victoire électorale surprise du magnat – et il a continué à ridiculiser le président tout au long de sa présidence, souvent dans le froid ouvert qui lance le spectacle.

Comédie centrale

Bob DiBuono, « The Nightly Show Larry Wilmore Show » (2016) Le comédien Bob DiBuono est devenu l’un des principaux imitateurs de Trump, apparaissant régulièrement dans l’émission Comedy Central de Larry Willmore ainsi que dans « Murphy Brown » et « The View ».