Aléatoire: PS5 va se refaire une beauté en or 24 carats pour les Uber-Rich

Vous vous demandez comment vous allez joindre les deux bouts ces vacances? Ne vous inquiétez pas, car les plus riches se demandent comment ils vont mettre leurs mitaines rondes sur une PlayStation 5 en or 24 carats pour Noël. Truly Exquisite, une société de personnalisation basée au Royaume-Uni, lance une collection PS5 sur mesure plus tard cette année, et vous pourrez acheter le système de nouvelle génération de Sony en «or 24 carats de luxe, platine et or rose 18 carats ».

Pour mémoire, cette organisation ne semble pas avoir l’aval du géant japonais, elle va donc littéralement acheter des consoles au lancement et les enduire de métaux précieux. «Nous avons hâte de commencer à fabriquer ces vraies beautés sur mesure», a expliqué l’organisation. « Restez à l’écoute et enregistrez votre intérêt car nous aurons bientôt plus d’informations sur les précommandes et la distribution. »

Il n’y a pas de prix, mais il semble qu’il soit prêt à personnaliser les contrôleurs DualSense et le nouveau casque sans fil Pulse 3D. Honnêtement, nous estimons que ceux-ci semblent encore plus collants que la conception standard du système de nouvelle génération de Sony – et ce n’est pas vraiment un looker pour commencer, n’est-ce pas?