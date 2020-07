Aléatoire: God of War est maintenant aussi un livre d’histoire illustré

God of War est un vaste jeu PlayStation 4 sur une quête épique, avec du drame et des effusions de sang à chaque tour. Il sera bientôt également disponible sous forme de livre pour enfants.

Titré God of War: B est pour Boy, Santa Monica Studio a travaillé avec Insight Editions pour produire un livre d’histoire illustré basé sur les aventures de Kratos et Atreus. Il suit les événements du jeu lui-même, mais avec des distiques rimés et un accent sur l’alphabet, c’est définitivement une version plus légère du conte. Bien qu’il présente clairement l’apparence d’un tourneur de pages convivial pour les enfants, il est en fait présenté comme un « livre de contes ABC pour adultes ».

Le texte officiel continue: « Dans cette version humoristique de la franchise God of War de Sony Interactive Entertainment, Kratos enseigne à son fils Atreus l’ABC des neuf royaumes, y compris les leçons tirées des erreurs passées de Kratos. »

L’illustratrice Romina Tempest a déclaré à Polygon que le livre était « une version abrégée » de l’exclusivité PS4, visant à capturer la même relation père-fils développée pendant le jeu. Le livre est décrit comme adapté aux enfants « pour la plupart », mais « vous devrez peut-être couvrir les yeux de votre enfant à un ou deux endroits ».

Le livre est disponible en précommande sur Amazon et devrait sortir plus tard cette année. Qu’est ce que tu pense de God of War: B est pour Boy? Asseyez-vous confortablement dans la section des commentaires ci-dessous.