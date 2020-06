Aléatoire: Ghost of Tsushima le dernier titre PS4 pour obtenir le traitement Emoji Twitter

Sony se lance vraiment dans cette alouette marketing Twitter. Au cours du dernier mois ou deux, nous avons remarqué que le titulaire de la plate-forme utilisait des emojis de hashtag sur le site social pour les principaux jeux et produits. Tout d’abord, il y avait The Last of Us: Part II, qui a vu une Ellie en colère apposée sur tous les hashtags associés. Ensuite, la société a pris une décision similaire pour PlayStation 5, enfilant tous les hashtags associés avec un mini contrôleur DualSense PS5. Maintenant, c’est au tour de Ghost of Tsushima.

Le jeu devant sortir dans quelques semaines, il est grand temps que Sony lance la machine de marketing et il semble que les rouages ​​aient commencé à tourner. Si tu utilises #GhostofTsushima dans vos tweets sur le jeu, vous pouvez maintenant vous attendre à trouver le protagoniste, Jin Sakai, décorant vos prises chaudes, avec son masque intimidant.

Trois semaines avant #GhostOfTsushima! Voici quelques pièces d’art conceptuel de notre équipe pour faciliter l’attente. 🗡️ pic.twitter.com/0XEcHyHjfW— Ghost of Tsushima 🎮 17 juillet (@SuckerPunchProd) 26 juin 2020

Avec The Last of Us 2 enfin sorti (et très performant en termes de ventes), Sony peut tourner son attention vers l’épopée de samouraïs en monde ouvert de Sucker Punch. J’espère que nous pourrons voir un peu plus de Ghost of Tsushima d’ici le 17 juillet. Êtes-vous impatient que ce jeu arrive? Dites-nous ce que vous pensez des emoji Jin dans la section commentaires ci-dessous.