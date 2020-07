Aléatoire: ce type prend son fantôme de Tsushima au sérieux

L’impasse est l’un des mécanismes les plus soignés de Ghost of Tsushima, car les ennemis feignent des attaques pendant que vous maintenez votre sang-froid et choisissez le bon moment pour les attaquer. L’affiche de Reddit codmycave a cependant fait monter d’un cran l’immersion dans ces moments en brandissant son propre bandeau et son épée et… Eh bien, regardez la vidéo.

La chose la plus cool à propos des impasses est qu’elles commencent relativement simples, mais deviennent plus complexes par la suite. Les ennemis mettront vos nerfs à l’épreuve en tremblant et la fenêtre d’attaque devient de plus en plus petite. Nous n’aimerions pas affronter ce gars en duel, car apparemment il est toujours mortel sans même regarder l’écran.