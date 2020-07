Alan Menken remporte l’EGOT, ‘Sesame Street’ remporte le plus grand nombre de Emmys de jour

«Sesame Street» a été le grand gagnant de la cérémonie des Daytime Emmy Awards de dimanche soir consacrée aux catégories enfants, lifestyle et animation. La série de longue date, qui est maintenant diffusée sur HBO, a remporté trois prix, dont la série Outstanding Preschool Children’s Series, et en a remporté trois autres pour «Sesame Street’s 50th Anniversary Celebration».

L’auteur-compositeur et compositeur Alan Menken a remporté le prix de la chanson originale exceptionnelle dans un programme pour enfants, jeunes adultes ou animé pour la chanson «Waiting in the Wings» de «Raiponce’s Tangled Adventures». Menken avait précédemment remporté huit Oscars pour la musique pour les films Disney, 11 Grammys pour sa musique de film et un Tony pour « Newsies » – donc l’Emmy fait de Menken la 16e personne à remporter le grand chelem Emmy-Grammy-Oscar-Tony connu sous le nom de EGOT .

Auparavant, Menken avait remporté un Emmy non compétitif pour son travail sur le spécial anti-drogue 1990 « Cartoon All-Stars to the Rescue », qui l’avait placé dans une classe avec cinq autres personnes – dont Barbra Streisand, Liza Minnelli et James Earl Jones – qui ont un EGOT si vous comptez les récompenses honorifiques.

Menken est maintenant le troisième gagnant d’EGOT dont E est venu pour un Daytime Emmy plutôt qu’un Primetime Emmy. Les deux autres sont l’auteur-compositeur Robert Lopez et l’actrice / comédienne Whoopi Goldberg.

Parmi les autres émissions qui ont remporté plusieurs Daytime Emmys lors d’une cérémonie virtuelle dimanche soir, citons «Elena of Avalor» et «Raiponce’s Tangled Adventure», qui en ont remporté trois chacune, et «Batman Hush», «Dino Dana», «Disney Mickey Mouse», « Trinkets »et« Tumble Leaf », qui en ont remporté deux chacun.

Amazon Prime Video, HBO et Netflix ont remporté le plus de victoires, avec six, tandis que Disney Channel en a remporté cinq, Disney Junior en a remporté quatre et PBS en a remporté trois.

La cérémonie virtuelle a été diffusée en direct sur les points de vente et applications de l’Académie nationale des arts et des sciences de la télévision et a été animée par Loni Love. Il comprenait plus de 120 télécommandes provenant de deux douzaines d’endroits différents.

L’émission comprenait également un hommage au regretté Regis Philbin, dont le discours de remerciement lorsqu’il a remporté un Lifetime Achievement Award en 2008 a été présenté.

