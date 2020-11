Alan Brazil partage ce que certains fans du Celtic lui disent à propos de Neil Lennon – .

Getty Images / Getty Images

Alan Brazil a déclaré sur talkSPORT (9h23, 6 novembre 2020) que certains fans du Celtic lui disaient qu’il était temps pour Neil Lennon de partir.

L’ancien attaquant international écossais, qui travaille maintenant comme présentateur sur talkSPORT et a déclaré dans The Sunday Post en juillet 2017 qu’il était un fan inconditionnel du Celtic, a déclaré à la suite de la défaite des géants de Glasgow en Ligue Europa jeudi soir.

Le club écossais de Premiership a subi une défaite 4-1 contre le Sparta Prague au Celtic Park dans le groupe H et est maintenant en bas du groupe avec seulement un point en trois matches.

7 ÉNORMES stades de football qui n’existent plus

mariée

729601

7 ÉNORMES stades de football qui n’existent plus

/static/uploads/2020/11/673774_t_1604510194.jpg

673774

centre

Le Brésil a déclaré sur talkSPORT (9h23, 6 novembre 2020): «Les fans du Celtic m’envoient, vous savez, des copains de l’école m’envoient des textos et me disent: ‘Quelle honte, mais non, c’est clair. Il doit partir. Il doit partir ».

L’Ecossais a ajouté: «Une fois qu’il a récupéré son XI complet et qu’Edouard est en avance, c’est si important. Pour moi, il est le meilleur avant-centre d’Écosse d’un mile. S’ils peuvent le récupérer et récupérer le reste, alors le Celtic partira en courant, mais vont-ils le laisser trop tard? C’est la grande question.

Garder foi en Neil Lennon

Le Celtic ne réussit pas non plus aussi bien dans la Premiership écossaise, avec les Rangers, rivaux amers de Old Firm, en tête dans la course au titre.

Le football que les Hoops ont joué sous Lennon n’a pas été aussi bon que celui que l’équipe a joué sous Brendan Rodgers.

Cependant, Lennon est un très bon manager. C’est juste que l’équipe traverse une mauvaise période en ce moment, comme toutes les parties.

Le Celtic reviendra au combat dimanche lorsqu’il affrontera Motherwell loin de chez lui dans la Premiership écossaise.

Photo de Steve Welsh / Piscine via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, certains fans supplient leur club d’appeler la sensation adolescente – et de l’éloigner de Leeds

Partager : Tweet