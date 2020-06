Alamo Drafthouse aura besoin de masques lors de sa réouverture, alors AMC le fera maintenant

Après les dernières nuits, AMC n’exigerait pas que les cinéphiles portent des couvre-visages de peur de plonger dans une « polémique politique ». Cet après-midi, Alamo Drafthouse a annoncé qu’elle obligerait en fait les gens à porter des masques dans leurs théâtres, tout en jetant de l’ombre sur leur concurrent. « Lorsque nous ouvrons, la sécurité de nos coéquipiers et de nos invités ne peut être compromise. Ce n’est pas politique », a déclaré Alamo Drafthouse dans un communiqué sur Twitter. « Nous exigerons que les invités portent des masques au théâtre (sauf lorsqu’ils mangent et boivent). Ceux sans masques en recevront un »

Plus à venir. Parlons la semaine prochaine. pic.twitter.com/Kkfz1ZhV3f – Alamo Drafthouse (@alamodrafthouse) 19 juin 2020

Bon pour Alamo Drafthouse. Assez différent de ce qui a été dit par le chef de l’AMC, Adam Aron, dans ses commentaires assez stupides à Variety: « Nous ne voulions pas être entraînés dans une controverse politique. que ce n’est pas nécessaire. Nous pensons que la grande majorité des clients AMC porteront des masques. Quand je vais à une fonctionnalité AMC, je vais certainement porter un masque et montrer l’exemple. » AMC aura également des masques pour ceux qui les « oublient » … à vendre pour 1 $.

Et au moment où j’écris cet article, AMC a inversé le cours et exigera que des masques soient également portés dans leurs théâtres. C’est une excellente nouvelle, et en tant que cinéphile fervent, je ressens un soulagement de l’avoir fait. La prochaine fois, quelqu’un dira à son président de ne pas sortir et de répéter quelque chose de stupide comme ça. Ce qui ne change pas ici, c’est qu’Alamo Drafthouse doit s’étendre à plus de villes car il n’y en a pas dans deux États. C’est inacceptable, car ils semblent traiter l’expérience cinématographique comme elle devrait être, comme un événement qui devrait être respecté et apprécié par tout le monde.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!