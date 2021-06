Alain Delon de retour après son accident : nouvelle vie, nouvelle compagne

Âgé de 85 ans, l’acteur français ne cesse de nous surprendre. Après ces deux années d’absence dans le monde de la cinématographie, Alain Delon est de retour avec une nouvelle étonnante. Le jeudi 17 juin, il révèle dans le magazine Paris Match sa nouvelle conquête et grand amour Hiromi.

L’amour à 85 ans, c’est un sujet polémique en ce moment qui fait réagir la toile. Cela semble fou et presque inimaginable pour de nombreux internautes que l’acteur de 85 ans vit encore une relation amoureuse à son âge. Une grande nouvelle que beaucoup d’entre nous ne s’y attendaient pas, l’acteur célèbre Alain Delon entretient une relation amoureuse avec une femme japonaise appelée Hiromi qu’il vient de nous révéler hier soir.

Alain Delon se confie sur sa nouvelle compagne Hiromi

Cette femme a conquis le cœur du grand acteur après lui avoir montré beaucoup d’attention et de l’avoir soutenu et aidé à s’en remettre lors de ses moments difficiles où il a failli y passer à cause de son accident vasculaire cérébral déclenché il y a deux ans. À ce moment, il ne savait plus où il était ni ce qui lui est arrivé exactement, mais il était juste conscient qu’il a été emmené en urgence par une ambulance à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine.

« Je me suis senti mal et je suis parti en ambulance à l’hôpital. Je ne savais pas pourquoi j’étais là, ni ce que j’avais exactement. (…) J’ai su après que j’avais fait un AVC »

Il a été par la suite transféré à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière dans le 13e arrondissement de la capitale pour suivre des traitements. À ce propos, stabilisé puis victime d’une hémorragie cérébrale, cette maladie a failli lui coûter la vie.

Lors de sa confession dans les colonnes de Paris Match, il est resté toutefois discret sur l’identité de sa nouvelle campagne Hiromi. Il s’est surtout étendu sur le fait que cette femme japonaise était auprès de lui pendant toute sa convalescence.

« Ma compagne japonaise Hiromi, a été très présente à mes côtés durant toute ma convalescence. »

L’acteur français Alain Delon a survécu au pire

Alain Delon est aujourd’hui en pleine forme et amoureux comme jamais. Une grande victoire pour lui. Cela fait déjà quelques mois qu’il vit dans le bonheur dans le bras d’Hiromi. Il est également reconnaissant envers la nature qui lui a permis de survivre à cette période difficile de sa vie.

Par ailleurs, au cours de sa vie, l’acteur mythique français était un vrai tombeur et plusieurs femmes se sont succédé les unes après les autres à ses côtés. Malheureusement, toutes ses femmes sont aujourd’hui mortes et il ne reste plus que lui, affirme-t-il dans le magazine Paris Match. Chacune de ses femmes a une grande importance à ses yeux. L’amour a une grande importance pour Alain Delon, et malgré le fait qu’il a déjà atteint un certain âge, il continue toujours à porter dans son cœur ses femmes et leur rend hommage.

« J’ai eu cinq femmes, elles sont toutes mortes. Il n’y a que moi qui reste ça me fait de la peine. Et je n’en ai pas du tout fini. »

Cette situation est difficile pour lui, mais la présence de ses enfants ne lui fait pas sentir seul et lui donne du courage. Il a passé sa convalescence en Suisse au côté de sa fille Anouchka Delon. Maintenant qu’il est entièrement rétabli, il revient avec une nouvelle à laquelle on ne s’attendait pas. Pendant ce temps où il s’est battu pour survivre contre cette maladie, ces enfants n’ont pas cessé de donner de ces nouvelles aux médias pour faire connaître l’évolution de son état.

Maintenant qu’il a repris ses forces, nous nous demandons ce qu’il en est de sa carrière dans le domaine de la cinématographie et de ses projets d’avenir. Le grand acteur semble ne pas être encore prêt à partir avant que son rêve ne soit réalisé. Il nous a fait part il y a quelque temps de son rêve ultime avant de quitter ce monde. Ce rêve semble être tout à fait réalisable puisqu’il s’agit de faire un film réalisé par une femme dont le nom est Lisa Awuelos ou Maïwenn. Plus précisément, il rêve d’être au service d’une réalisatrice.