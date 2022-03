Alain Delon : A 86 ans, l’acteur prend une décision radicale qui implique son fils Anthony Delon

L’acteur français emblématique Alain Delon est devenu célèbre grâce à des films tels que Plein Soleil (1960), Rocco et ses frères (1960), L’Eclipse (1962), Le Guépard (1963), et bien d’autres. L’acteur vétéran a récemment décidé de recourir à l’euthanasie dans un avenir proche. Alain Delon aurait décidé de mettre fin à sa vie volontairement. Il a révélé que son état de santé se détériore et ne lui permet plus de jouer comme avant.

Alain Delon fait une confession choc

Selon les informations de RTL, l’acteur Alain Delon, âgé de 86 ans, souhaite mourir volontairement afin de ne plus souffrir de maladies. Il a donc l’intention de recourir à la procédure d’euthanasie dans un avenir proche. L’euthanasie est la pratique consistant à mettre intentionnellement fin à sa vie pour soulager la douleur et la souffrance. Dans certains pays, cette procédure est autorisée, tandis que dans d’autres, elle est interdite. Un certain nombre de pays autorisent également l’euthanasie passive.

Le légendaire acteur a également demandé à son fils Anthony Delon de l’accompagner jusqu’au bout, comme il l’a révélé dans une interview à RTL, ajoutant qu’il refusait « d’exécuter » son père. Anthony Delon a confirmé que son père lui avait bien demandé de l’aide.

« Oui, c’est vrai, il m’a demandé ça »

Pour les non-initiés, la légende du cinéma français et l’un des plus beaux hommes de l’histoire du cinéma a eu des problèmes de santé ces dernières années, et en 2019, il a été victime d’un double AVC. Il vit actuellement en Suisse, où la procédure d’euthanasie est légale et autorisée.

Un acteur français emblématique

L’acteur a commencé sa carrière dans les années 1950 et a joué dans plus d’une centaine de films, dont Notre histoire, Plein Soleil, Astérix aux Jeux olympiques, et bien d’autres. Il a également remporté plusieurs récompenses, dont le César du meilleur acteur en 1985 pour sa prestation dans Notre histoire. En 1991, il a reçu la Légion d’honneur de la France. Au 45e Festival international du film de Berlin, il a remporté l’Ours d’or d’honneur. En outre, au Festival de Cannes, il a reçu la Palme d’or d’honneur.