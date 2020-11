Al Wasl et Fujairah touchés par la mort de Diego Maradona lors d’un affrontement poignant AGL MW7

Un affrontement poignant de la Ligue Arabe du Golfe attend au stade Zabeel lorsque Al Wasl et Fujairah se rencontrent moins de 24 heures depuis la mort de leur ancien entraîneur emblématique, Diego Maradona, a été annoncé. Le monde du football s’est retrouvé privé mercredi lorsque le maestro argentin a subi une crise cardiaque à son domicile de Buenos Aires, après avoir récemment été traité pour enlever un caillot de sang sur son cerveau. Ces deux parties en difficulté ressentiront cette perte plus que la plupart, avec «El Pibe de Oro» (« The Golden Kid ») Menant les hôtes de jeudi dans une montagne russe 2011/12 et les Wolves mettant fin à son absence de cinq ans de la pirogue lorsqu’ils l’ont embauché pour superviser une campagne de promotion tumultueuse hors de la Ligue de première division pour 2017/18. «Au revoir, légende» était le simple message tweeté par Wasl à propos du héros vainqueur de la Coupe du monde 1986 et vénéré double champion de Serie A à Naples, Fujairah ajoutant à propos du joueur de 60 ans: « Repose en paix ». Pendant ce temps, l’ambitieux Al Wahda s’efforcera de mettre fin à une longue course sans victoire à Al Ain lorsque la septième semaine de match se terminera par un derby intense à Abu Dhabi. Les Clarets dynamiques sont passés à la deuxième place le week-end dernier grâce à une déroute 3-0 de Ajman à 10 joueurs. Mais ils se rendent vendredi dans un stade Hazza bin Zayed où ils ont goûté pour la dernière fois à une victoire de haut vol il y a près de sept ans, et abrite désormais des hôtes résurgents après avoir mis fin à un début de saison peu convaincant. Voir aussi The Flash Season 6 Episode 17 Review Le Shabab Al Ahli Dubai Club, quant à lui, fait face à une pression croissante pour l’emporter contre le modeste Ajman après que les meneurs de 2019/20 soient également descendus en 2020/21. Leur précédente défaite 5-3 contre Al Jazira les a laissés en huitième position, augmentant ainsi l’attention sur Gerard Zaragoza. Al Bayan a lié l’ancien suprême des EAU et d’Al Nasr Ivan Jovanovic au poste. Leur entraîneur actuel, cependant, était convaincu d’une riposte immédiate. « Nous entrons dans un match important pour compenser la pierre d’achoppement du dernier tour et sommes prêts à affronter Ajman, » A déclaré Saragosse. «Je suis le plus triste et le plus désolé pour la première défaite de ma carrière avec Shabab Al Ahli. Les joueurs ont l’expérience nécessaire pour surmonter cette étape difficile. La fierté d’Abou Dhabi fournira également l’opposition lorsque Hatta, en bas de l’échelle, accueillera le premier patron Vladimir Vermezovic dans l’abri. «J’ai senti le désir des joueurs pendant l’entraînement d’améliorer les conditions de l’équipe,» a déclaré l’ancien tacticien du Partizan Belgrade. «Les joueurs font face à un handicap mental à cause de la situation actuelle, mais ils ont la force nécessaire pour l’amender. «J’ai regardé quatre matchs de l’équipe avant mon arrivée et j’ai hâte de présenter un résumé de mon expérience.» لقد حان موعد الكلاسيكو 🔥🇱🇻 العنابي يواجه العين ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي وذلك يوم الجمعة الموافق 27 نوفبمر 2020 في تمام الساعة 09:00 مساء على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.#WHDFC pic.twitter.com/LpPzuV4EUK – AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) 24 novembre 2020 Les leaders Sharjah peuvent s’attendre à prolonger leur record de 100% aux ménés Khor Fakkan, le sort sans victoire de trois matchs de Bani Yas devrait être prolongé par Al Nasr, troisième, et Al Dhafra en récupération visera à se propulser vers les premières places avec victoire contre Ittihad Kalba. Voir aussi RB Leipzig : Ragnick veut avoir deux poules aux œufs d'or MATCH-WEEK SEPT FIXTURES Jeudi 18h00 Al Wasl contre Fujairah 18h00 Al Jazira contre Hatta 21:00 Shabab Al Ahli Dubai Club contre Ajman 21:00 Khor Fakkan contre Sharjah Vendredi 18h00 Al Nasr contre Bani Yas 18h00 Al Dhafra contre Ittihad Kalba 21:00 Al Ain contre Al Wahda En savoir plus sur l’application Sport360

