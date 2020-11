Al Roker subit une chirurgie du cancer de la prostate

2020-11-13 07:00:06

Al Roker se rétablit à la maison après avoir subi une chirurgie du cancer de la prostate.

Le co-animateur de « Today » – qui a Courtney, 33 ans, de son premier mariage avec Alice Bell et Leila, 21 ans, et Nicholas, 18 ans avec sa femme Deborah Roberts – a annoncé dans l’émission la semaine dernière qu’il aurait son prostate enlevée après avoir été diagnostiqué avec la maladie, et il a maintenant subi une opération et se rétablit à la maison.

Il a écrit sur ses comptes Twitter et Instagram: « Je suis soulagé de vous faire savoir que ma chirurgie #prostatecancer est faite et de retour à la maison. »

La star de 66 ans a remercié ses amis et ses fans pour tout leur soutien au cours de la semaine dernière.

Il a ajouté: « Un grand merci à tout le monde au et apprécions toutes les pensées et souhaits de nos téléspectateurs et les merveilleux forfaits de soins de mes collègues. A bientôt. »

Deborah a admis qu’elle était « émerveillée » par la façon dont Al a abordé la lutte contre la maladie.

Elle a écrit sur son propre compte Instagram: « Que la guérison commence. Je suis tellement émerveillée par ce gars et son esprit indomptable. Tellement bénie et reconnaissante pour l’avalanche d’amour, de prières et de soutien pour @alroker #gratitude. (Sic) »

Al a expliqué sur «Aujourd’hui» la semaine dernière qu’il voulait rendre public son diagnostic pour sensibiliser le public au cancer de la prostate, qui touche environ un homme sur neuf, et a expliqué qu’il avait une forme «agressive» de la maladie.

Il a déclaré: « C’est une bonne nouvelle – une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que nous l’avons détectée tôt. Ce n’est pas une bonne nouvelle, c’est que c’est un peu agressif, donc je vais prendre du temps pour m’en occuper. »

Le cancer a été détecté lors d’un examen de routine lorsque le médecin d’Al a découvert qu’il avait un «antigène prostatique spécifique élevé (PSA)» dans les résultats de ses analyses sanguines et le présentateur météo a donc été envoyé pour une IRM et une biopsie, ce qui a confirmé fin septembre que il a un cancer.

Al se souvient de son médecin annonçant la nouvelle: « Quand il a commencé, il a fermé sa porte et a dit: » J’aime toujours avoir ces discussions face à face. »

«Et je me suis dit: ‘Oh oh. Eh bien, ça ne sonne pas bien.’ … Vous entendez le mot cancer et votre esprit va – c’est le niveau suivant, vous savez? «

