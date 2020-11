Al Ain épuisé fait face à une lutte acharnée contre Khor Fakkan à la reprise de la Coupe du Golfe Arabique

(UAE Pro League). Al Ain épuisé doit faire face à une tâche monumentale ce week-end pour annuler son déficit au match aller à Khor Fakkan lorsque le premier tour de la nouvelle Coupe Arabian Gulf Cup culmine. Le patron a été battu 4-2 le mois dernier lorsque le football de compétition est revenu aux Émirats arabes unis après 208 jours d’absence, à cause du coronavirus. Le début de cette semaine d’une autre trêve internationale a donné de l’espace dans le calendrier pour entreprendre les matches retour. Bani Yas espère jeudi annuler une baisse de forme en défendant une avance de 2-0 contre les retardataires de la Ligue arabe du golfe Hatta, Ajman doit répondre à un revers 1-0 à Fujairah et Al Jazira espère renverser un déficit de 2-1 contre Ittihad Kalba chez lui. Le Shabab Al Ahli Dubai Club entreprendra vendredi un aller-retour de 500 kilomètres à Al Dhafra après un match nul 1-1 et Al Wasl est 2-1 contre Al Wahda. Un nouveau format est en place pour 2020/21, avec la fin des phases de groupes et les KO appliqués dès le départ. Le premier tour a eu lieu sans les détenteurs d’Al Nasr et les champions de haut vol 2018/19, Sharjah, car ils ont des byes jusqu’aux quarts de finale, plus une pléthore de joueurs de premier plan via des appels. FIXTURES ARABIAN GULF CUP Jeudi 18:00 Bani Yas (2) contre (0) Hatta 18:00 Ajman (0) contre (1) Fujairah 21:00 Al Jazira (1) contre (2) Ittihad Kalba Vendredi 18:00 Al Dhafra (1) contre (1) Shabab Al Ahli Dubai Club Voir aussi 2 à Mayence contre l'arbitre Ittrich et le VAR 18:00 Khor Fakkan (4) contre (2) Al Ain 21:00 Al Wasl (2) contre (1) Al Wahda En savoir plus sur l’application Sport360

