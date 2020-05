Akiva Goldsman raconte les détails du film Batman vs Superman original – / Film

Il y a des dizaines de projets hollywoodiens qui n’ont jamais eu lieu, mais peu sont évoqués avec autant de nostalgie que les films de super-héros qui ont été supprimés. De Nicolas Cage avec Superman vit à Guillermo del Toro Justice League Dark, il y a eu des articles et même des documentaires les couvrant.

Scénariste, producteur et réalisateur de longue date Akiva Goldsman jette un peu de lumière sur l’un de ces projets de super-héros mis au rebut – l’original Batman contre Superman film du début des années 2000 qui devait être réalisé par Wolfgang Petersen et étoile Colin Farrell comme Batman et Jude Law comme Superman. Mais hélas, ce n’était pas censé l’être, et le projet a été annulé. Cependant, Goldsman a récemment révélé ce qui aurait pu être avec le film de super-héros mis au rebut, le qualifiant de « la chose la plus sombre que vous ayez jamais vue ».

Dans une interview avec Collider, Goldsman a révélé des détails sur Warner Bros. ‘ Batman contre Superman film, pour lequel il a travaillé sur le script après le scénariste Andrew Kevin Walker (Se7en) a écrit le projet initial du premier long métrage d’action en direct qui aurait opposé les meilleurs du monde:

«J’ai écrit sur […] cette version de Batman v Superman [around 2001or 2002]- lorsque Colin Farrell a été choisi pour Batman et Jude Law pour Superman et Wolfgang Petersen, nous étions en préparation et c’était la chose la plus sombre que vous ayez jamais vue. Cela a commencé avec les funérailles d’Alfred et Bruce est tombé amoureux et a renoncé à être Batman, le Joker tue sa femme, puis vous découvrez que tout cela n’était qu’un mensonge. Juste que l’amour lui-même a été construit par le Joker pour se briser [Bruce]. C’était une époque où vous pouviez rassembler ce genre d’histoires sous forme de script mais elles ne pouvaient pas tout à fait atterrir dans le monde. D’une manière ou d’une autre, les attentes de l’objet – qu’il s’agisse d’un public, d’une entreprise ou d’un directeur – ne correspondaient pas tout à fait à la manière que je pense que nous avons imaginée lorsque nous les avons mis sur la page.

En parlant des meilleurs au monde, Goldsman a comparé son point de vue sur Batman contre Superman à la bande dessinée Golden Age de ce nom, en ajoutant: «C’était vraiment Le meilleur du monde, d’une manière sombre et intéressante. Je pense que ça aurait pu être charmant. D’un autre côté, aucun de moi n’est triste que Superman de Nic Cage ne soit pas fait. Donc, je suppose que pendant toute cette période, il y avait des victoires à gagner et des pertes à éviter. »

Bien que Goldsman ait été touché ou manqué au fil des ans (il a écrit des scripts vraiment horribles ces dernières années, y compris La tour sombre et Transformers: le dernier chevalier), cela vous fait vous demander ce que Batman contre Superman aurait ressemblé. Mais imaginer un Batman terrassé par tant de morts (Alfred et une femme?) semble juste exagéré, jeu de mots voulu. Pour sortir de Batman & Robin à cela nous aurait donné un coup de fouet aussi violent que son scénario semble l’être.

