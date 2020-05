AJ et la reine saison 2 ont-ils été annulés par Netflix?

– Publicité –



Ce groupe étrange peut-il se découvrir les uns les autres? L’AJ et la Reine La saison 2 a-t-elle été annulée ou suspendue pour une autre saison sur Netflix?

Le vautour tv regarde toutes les dernières nouvelles sur l’annulation et le renouvellement, donc cette page est où surveiller le statut d’AJ et de la Reine, saison deux. Ajoutez ceci à vos favoris, ou même inscrivez-vous pour les mises à jour les plus récentes. Gardez à l’esprit, le vautour télé voit vos émissions. Est-ce que tu … en ce moment?

QU’EST-CE QUE AJ et le Queen Season 2 TV SHOW?



En streaming sur la prise en charge de l’abonnement Netflix, AJ et la Reine stars RuPaul Charles, Izzy G., Michael-Leon Wooley, Josh Segarra, Katerina Tannenbaum et Tia Carrere. Dans le récit, Ruby Red (Charles) est une drag queen plus grande que nature mais qui porte chance.

– Publicité –

Elle voyage à travers l’Amérique du bar au club dans un R / V des années 1990 avec son compagnon improbable AJ (G.), un passager clandestin de 11 ans nouvellement orphelin, dur et bavard.

Depuis que les deux inadaptés – un grand et un petit – voyageant de ville en ville, le message d’acceptation et d’amour de Ruby finit par pénaliser les individus et changer leur vie pour le mieux.

TELLY’S TAKE

À moins qu’ils décident de faire connaître le public, il est difficile de prédire si Netflix compensera ou rallumera AJ et également la reine pour la saison 2.

Étant donné que Netflix n’est pas financé par la publicité, il peut tenter sa chance sur les séries qu’il envisage, mais tôt ou tard, il s’agit de dépenses de production, par rapport au nombre de téléspectateurs. Les émissions télévisées de Netflix qui vont être relancées sont ramassées de cette première saison ou série.

Je garderai les oreilles ouvertes et à l’affût d’informations, et je mettrai à jour ce site.

– Publicité –