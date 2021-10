AirPods 3 ou AirPods Pro ? Quels sont les meilleurs écouteurs Apple à acheter ?

Les AirPods 3 sont livrés avec un certain nombre de mises à niveau par rapport aux écouteurs de deuxième génération, y compris l’audio spatial. Auparavant, les AirPods standard étaient le seul modèle actuel d’écouteurs/de casque d’Apple qui ne proposait pas d’intégration audio spatiale. Si cela peut permettre d’éviter de payer le prix plus élevé des AirPods Pro, plus onéreux, il y a tout de même quelques différences à connaître.

Les AirPods de deuxième génération sont les plus abordables de la gamme d’écouteurs d’Apple, et les plus basiques. Les écouteurs ne disposent pas de commandes tactiles, d’embouts confortables en silicone ou de fonctions pratiques de suppression du bruit. Cependant, même sans ces fonctionnalités, les écouteurs restent un choix très populaire pour les utilisateurs iOS en déplacement, grâce à un prix plus bas, une intégration transparente et une facilité d’utilisation.

Les AirPods 3 d’Apple sont beaucoup plus près de fournir l’expérience premium offerte par les AirPods Pro. Avec un design qui imite la version Pro, les écouteurs ont maintenant une tige plus courte permettant un large boîtier de chargement, et la prise en charge de la recharge sans fil. Les derniers AirPods sont également dotés d’un pilote renforcé et d’un amplificateur à gamme dynamique élevée pour un meilleur son qu’auparavant, ce qui pourrait permettre de mettre la définition audio au même niveau que les AirPods Pro. En outre, Apple a ajouté l’Adaptive EQ et l’audio spatial aux nouveaux AirPods, apportant ainsi une expérience audio immersive.

Les AirPods Pro en valent-ils encore le coup ?

Les lignes ont été brouillées à tel point qu’il est difficile de faire la différence entre les AirPods 3e génération et les AirPods Pro. Les deux écouteurs sont dotés d’une fonction audio spatiale avec suivi dynamique de la tête, de commandes tactiles et de la détection de la peau pour une mise en pause et une lecture transparentes. Les AirPods de troisième génération ont une autonomie encore meilleure que ceux de deuxième génération, avec six heures de lecture et une recharge rapide à raison d’une heure de batterie pour 5 minutes de charge dans l’étui. En comparaison, les AirPods Pro n’obtiennent qu’environ 4,5 heures d’écoute sur une seule charge. Cependant, il ne semble pas que les nouveaux AirPods disposent d’une forme quelconque de suppression active du bruit. Cela est logique puisque ces écouteurs ne sont pas livrés avec des embouts en silicone personnalisés, comme les Pro. Pour beaucoup, cela pourrait être une raison suffisante pour opter pour la version Pro. L’annulation du bruit est souvent utile et, quelle que soit la qualité des écouteurs en déplacement, l’absence d’annulation du bruit peut être une cause de rupture.

Les AirPods Pro sont vendus 279 € et seront désormais livrés avec un boîtier de charge MagSafe. Les nouveaux AirPods de 3e génération coûtent 199 euros. Pour certains, cette différence de 80 euros en vaut la peine, ne serait-ce que pour la suppression du bruit. Pour ce qui est des différences de qualité audio entre les deux, c’est difficile à dire. Apple ayant créé un nouveau pilote pour les derniers AirPods, la qualité sonore pourrait très bien être équivalente à celle des AirPods Pro.

En ce moment, il est possible de trouver en promo les AirPods Pro Apple à 208€ au lieu de 279€, soit 71€ moins cher !