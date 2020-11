Ahsoka Tano a expliqué, fabriquant une armure en cuir pour Mulan et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, si vous n’avez pas suivi Star Wars: La guerre des clones ou Rebelles de Star Wars, alors vous voudrez peut-être regarder une vidéo expliquant tout ce que vous devez savoir sur le personnage Ahsoka Tano sur Le mandalorien. De plus, découvrez comment Weta Workshop crée une armure en cuir pour Mulanet écoutez Jude Law décomposer ses personnages les plus mémorables.

Tout d’abord, maintenant que Rosario Dawson a fait ses débuts sur Le mandalorien (confirmant notre scoop exclusif du début de l’année), certains fans plus occasionnels de Star Wars peuvent avoir besoin d’informations pour savoir exactement qui elle est et pourquoi elle est si importante. Cette vidéo de ScreenCrush vous dit tout ce que vous devez savoir pour comprendre sa place dans le Guerres des étoiles univers.

Ensuite, les fabricants d’accessoires de l’atelier Weta révèlent comment ils ont fabriqué une armure en cuir véritable pour le remake de Mulan en direct par Disney. Le personnage titulaire elle-même, joué par Liu Yifei, portait différentes variantes, y compris son uniforme d’infanterie et l’armure qui était portée par son père, et maroquinier spécialiste Darin Gordine plonge dans la façon dont le style lamellaire chinois traditionnel a été créé.

Enfin, pour GQ, Jude Law revient sur certains de ses personnages les plus mémorables, en revenant à Le talentueux M. Ripley, Montagne froide, et Intelligence artificielle IA, se déplaçant à travers le Sherlock Holmes franchise et le terriblement pertinent Contagion, et jusqu’à des rôles récents, y compris Le jeune pape et jeune et chaud Dumbledore dans le Bêtes fantastiques la franchise.

