Ahiru no Sora Episode 36: À quoi ressemblera le nouveau départ de Sora avec son équipe?

Ahiru no Sora, la série de mangas de basket-ball japonaise la plus appréciée, publiera bientôt son 36e épisode. Nous avons ici toutes les mises à jour concernant l’épisode 36 d’Ahiru no Sora et le récapitulatif de l’épisode précédent.

Ahiru no Sora Episode 36 date de sortie

Le 36e épisode de cette série sportive sortira le 17 juin 2020 (mercredi). Il sortira à 17h55 JST.

Un récapitulatif de l’épisode 35

Pour vous préparer à l’épisode 36 d’Ahiru no Sora, rappelons-nous ce qui s’est passé dans le précédent. Chiaki a dit que si Momoharu ne se précipitait pas et n’atteignait pas le haut du lit pour lutter, ce serait une sonnerie. Ainsi, il a commencé un compte à rebours afin de persuader Momoharu de le combattre, puis a cassé sa table de lecture. Ensuite, les deux commencent à lutter et Momoharu est vaincu avec sa bouche qui saigne.

Plus tard, Chiaki continue de se battre et dit à Momoharu d’abandonner. Mais, Chiaki gagne le cœur de Momoharu quand il lui dit qu’il lui a pardonné toutes les farces. (Vous pouvez voir Aperçu de l’épisode 36 au dessous de)

Le lendemain, un tournoi entre Saijo et Shinmaruko commence. Pendant ce temps, Natsume commence à pratiquer avec un nouveau mec, H-you Fuwa qui a d’excellentes compétences. De plus, Sora rejoint à nouveau son équipe et aime pratiquer avec eux. Voyons comment cela se passe pour lui dans le prochain épisode.

L’intrigue de la série Ahiru no Sora

Sora a promis à sa mère qu’il réussirait bien lors de son premier tournoi de lycée. Mais, en entrant Lycée de Kazuryu, il se rend compte que l’endroit est plein de gens indisciplinés et de compétition. Tout autre chose que le basket-ball se passe à l’école. Cependant, sa passion pour le basket-ball fait avancer les choses pour lui à l’école. Voyons ce qu’Ahiru no Sora Épisode 36 apporte à Sora dans sa façon de tenir ses propos de «Dominer son premier tournoi de lycée».