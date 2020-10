Agrolly remporte le défi mondial Call For Code 2020

L’initiative d’IBM, le concours Call for Code Global Challenge, a annoncé aujourd’hui son gagnant annuel – Agrolly. Le concours, qui est le plus grand défi de la technologie pour le bien du genre, vise à inspirer les développeurs et les entrepreneurs à créer et déployer des solutions technologiques open source pour relever certains des plus grands défis mondiaux.

L’objectif de cette année était de se concentrer sur le COVID-19 et le changement climatique et Agrolly avec son orientation agricole a remporté les honneurs. Impressionnant, il a été construit par un groupe d’étudiants universitaires répartis dans le monde entier.

Agrolly aide les petits agriculteurs à mieux gérer les ressources et à comprendre leur impact sur le climat. Pour ce faire, il fournit des informations personnalisées par emplacement, type de culture et stade de croissance.

Une équipe australienne responsable de Business Buddy, qui a été finaliste, sont Jagen Yoon, Theresa Wangm Andrew Esteban et Joshua Mok.

Copain d’affaires offre une solution aux petites entreprises qui cherchent à rester au courant des restrictions en constante évolution du COVID-19 et du soutien gouvernemental à leur disposition.

Call for Code a été créé par David Clark Cause avec le partenaire fondateur IBM en 2018, et en partenariat avec les Nations Unies pour les droits de l’homme et la Linux Foundation.

Cliquez ici pour en savoir plus sur Call for Code.