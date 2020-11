AGM annonce son premier smartphone 5G super durci, des réductions sur tous les modèles précédents

Cette histoire est parrainée par AGM. Les opinions de PhoneArena dans cet article n’ont en aucun cas été affectées!

Le fabricant AGM se spécialise dans la construction de téléphones qui peuvent prendre une raclée – des téléphones polyvalents accessibles aux smartphones dotés de matériel compétitif, tous ses appareils sont recouverts de coques de protection solides et robustes.Avec l’ère de la 5G qui approche à toute vitesse, AGM est prêt pour le rencontrer avec l’AGM X5 – une bête robuste de 6,5 pouces avec connectivité 5G. Exclusif à la Chine au lancement, mais il sera disponible dans le monde entier en 2021.

Vous ne pouvez pas attendre? Besoin d’un téléphone robuste maintenant? Eh bien, par chance, l’AGA a également un certain nombre de promotions prévues en novembre. Les meilleures réductions seront disponibles les 11 et 12 novembre, date à laquelle vous devriez passer par un détaillant en ligne de choix et rechercher des téléphones de marque AGM.

AGA A9

Voici une boutique officielle pour vous aider à démarrer:Voici un guide rapide et un rappel sur ce que le portefeuille de l’AGA a à offrir:

le AGM A9 est le modèle AGM le plus populaire grâce à sa batterie massive de 5400 mAh et à ses quatre haut-parleurs réglés JBL. À l’intérieur, c’est un midranger avec un processeur Snapdragon 450, 32 Go de stockage et 4 Go de RAM. Mais il offre tous les éléments essentiels dont vous avez besoin sur un smartphone, y compris un scanner d’empreintes digitales, un capteur Sony 12 MP sur l’appareil photo principal et un jeu de tir selfie 16 MP. À un prix très agressif!

AGA A10

Un smartphone robuste d’entrée de gamme avec une fonctionnalité très spécifique – un grand haut-parleur frontal, placé là pour les professionnels qui ont besoin de communiquer plus souvent que les autres dans un style «talkie-walkie». L’A10 dispose d’une batterie de 4400 mAh et d’une puce quad-core extrêmement économe en énergie, ce qui garantit qu’elle durera un certain temps. Et, avec ces téléphones pour professionnels, c’est ce qui est souvent nécessaire.

AGM M2

Un téléphone polyvalent avec un look agressif, semblable à celui de Batman, qui peut certainement supporter plus d’une chute. La grande batterie du M2 est en fait amovible, ses gros boutons sont faciles à appuyer et sa torche LED frontale peut vous aider dans une pincée sombre. Attrapez-le pendant la promotion de novembre et cela ne vous coûtera que 30 $!