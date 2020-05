AGENTS DE S.H.I.E.L.D. La saison 7 dévoile de plus grandes connexions MCU

Crédit: ABC



Agents de S.H.I.E.L.D.La septième et dernière saison de la première a eu lieu mercredi, et avec la première, les producteurs Jeph Loeb, Melissa Tanchaeron et Jed Whedon ont parlé de ce à quoi les fans peuvent s’attendre à mesure que la saison avance – y compris un croisement avec l’univers cinématographique Marvel plus large.

« Quelque chose va certainement arriver », a déclaré Tanchaeron Date limite lorsqu’on lui a demandé si le Agents pourrait croiser d’autres aspects connus du MCU au cours de leur aventure dans le temps.

« Nous allons tomber sur quelque chose », ont fait écho Whedon et Loeb, mais aucun des producteurs n’a proposé de détails.

Un teaser de la saison complète montré après la première a montré un aperçu d’une attaque contre le Triskelion – le S.H.I.E.L.D. bâtiment du siège qui a été détruit en Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, indiquant que les agents pourraient se heurter à un aspect de cette histoire dans leur quête.

Agents de S.H.I.E.L.D. diffusé le mercredi soir sur ABC.