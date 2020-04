AGENT OF PEACE # 2 Extrait

Découvrez un aperçu du 29 avril Wonder Woman: Agent de la paix # 2, l’un des titres «Digital First» de DC réorienté de son Géant anthologies.

Wonder Woman: Agent de la paix # 2

«La malédiction du K2» de Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, Daniel Sampere, Juan Albarran, Hi-Fi et Travis Lanham

Wonder Woman doit sauver Lois Lane lors d’une expédition vers la montagne perfide K2! Lois est à la recherche d’un groupe manquant de grimpeuses qui espèrent conquérir le sommet. Mais quels dangers se cachent dans les cavernes enneigées du k2 – et la princesse Diana peut-elle protéger le reporter intrépide du Daily Planet?