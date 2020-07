Agent d’Osaka: deux fois champion du slam pour jouer à l’US Open, mise au point – Tennis

in

Naomi Osaka, double championne du Grand Chelem, prévoit de jouer à l’US Open et à la mise au point sur le terrain dur sur le même site plus tôt en août. L’agent d’Osaka, Stuart Duguid, a déclaré jeudi que l’ancien joueur classé n ° 1 participera aux deux tournois que l’Association américaine de tennis organise à Flushing Meadows. Il ne ferait aucun commentaire sur les plans de programmation supplémentaires pour Osaka. Elle a remporté l’US Open 2018 et a suivi avec un titre à l’Open d’Australie 2019.

La femme n ° 1 actuelle, Ash Barty, s’est retirée de l’US Open parce qu’elle n’est pas à l’aise de voyager pendant la pandémie de coronavirus. Le tournoi du Grand Chelem est prévu du 31 août au 13 septembre.

D’autres joueurs ont exprimé leur inquiétude à propos de voyager aux États-Unis, où plus de 150000 personnes sont décédées du COVID-19. Le virus augmente dans certaines régions du pays.

Osaka ne figurait pas sur la liste des engagés annoncée mercredi pour le Western & Southern Open, qui est prévu du 20 au 28 août et a été déplacé de Cincinnati vers les mêmes courts en dur du Billie Jean King National Tennis Center qui accueillent l’US Open. Mais elle peut toujours entrer via une invitation joker.

Aucun événement de tennis professionnel sanctionné n’a été joué depuis mars à cause du coronavirus. Les tournées féminines et masculines prévoient de revenir en août. La tournée féminine a toujours pour objectif de revenir la semaine prochaine à Palerme, en Italie.

Partager : Tweet