AGENDA DE PARIS : Des bons plans ce week-end ?

Vu que certaines activités sont déjà repris, les sorties sont donc aussi permis ! Envie de casser un peu la routine ? Connaissez l’agenda de Paris ce week-end pour pouvoir profiter les visites, les concerts, les expositions, etc.

Avec « Sortiraparis », ne manquez rien des évènements incontournables dans la capitale de France qui pourront vous aider à passer un moment de détente et de divertissement. Etant perturbé par les actualités et les situations du moment, on a aussi besoin de défouler un peu afin d’oublier le stress et la fatigue de la semaine. Alors, choisissez librement ce qui vous va pour un agréable week-end en famille, en couple, ou en solo pourquoi pas ?

Réouverture du Mémorial de la Shoah

Vous aimez les expositions ? Venez au Mémorial de la Shoah pour regarder une exposition moderne et émouvante. Celle-ci s’intitule « La voix des témoins » qui raconte les témoignages des survivants des camps de la mort.

L’ouverture officielle de l’hôtel Les Quais de Lutèce

Le 14 juin 2020 prochain, Le Parc Astérix ouvrira la porte de son nouvel hôtel 4 étoiles à Paris. Les Quais de Lutèce, un hôtel qui semble bien très intéressant avec ses 150 chambres très conforts et un majestueux bâtiment du Lutèce.

Le concert virtuel de BTS

Le célèbre groupe du K-pop sud-coréen a l’immense plaisir de faire un concert virtuel à leurs fans ce 14 juin prochain. Le show est à suivre en streaming et ce sera payant. Ne ratez pas ce live inédit « Bing Bang con : The live », une autre occasion d’admirer le talent des 7 artistes qui ont malheureusement annulé leur tournée à cause de l’atroce crise sanitaire.

Discours du Président Emmanuel Macron à la télévision

Ce dimanche 14 juin 2020 à 20h, le Chef de l’Etat français prendra à nouveau la parole pour parler la situation actuelle du pays face à Coronavirus. Après environ un mois du début de déconfinement, il souhaite toujours discuter sur la gestion de la crise. Selon BMFTV, le Président de la République va aussi renforcer les mesures prises sur le plan économique et social.