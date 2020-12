Agbonlahor vise l’empannage à West Ham malgré la victoire d’hier soir – .

in

Photo de Julian Finney / Getty Images

Gabby Agbonlahor n’était pas un homme heureux sur Twitter après la défaite 2-1 d’Aston Villa contre West Ham.

L’ancien attaquant a déclaré que Villa « doit être une équipe de premier plan » pour que l’opposition « gare le bus comme ça », ajoutant ses commentaires avec une image de bus garés les uns à côté des autres.

Scènes en direct de West Ham vs villa, nous devons être une équipe de premier plan pour qu’ils garent le bus comme ça ✌🏾👍🏾 pic.twitter.com/b5REq0302z – Gabriel Agbonlahor (@ officialga11) 30 novembre 2020

L’intention d’Agbonlahor lors de ce message Twitter était assez claire et il est évident qu’il n’a pas non plus apprécié certaines des décisions qui ont eu lieu au stade de Londres lundi soir.

Le moment controversé a eu lieu dans le temps d’arrêt lorsque VAR a jugé que le but égalisateur d’Ollie Watkins était hors-jeu avant de manquer également la faute de l’attaquant, ce qui aurait accordé un penalty à l’équipe adverse.

L’équipe de Dean Smith était de loin la meilleure équipe pendant une grande partie du match, David Moyes étant contraint de changer de tactique à la mi-temps.

L’une des personnes qui sont arrivées était Said Benrahma et il a eu un impact tout de suite parce qu’il a aidé Jarrod Bowen pour ce qui s’est avéré être le but gagnant.

Mais, à partir de là, Villa était à l’avant-garde et recherchait l’égalisation qui n’est jamais venue alors que West Ham a tenu bon et a obtenu les trois points.

Les Hammers sont bien conscients qu’il y a eu un élément de chance dans le résultat qu’ils ont obtenu, mais il ne s’agit pas seulement de gagner des points lorsque vous jouez bien.

