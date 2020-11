Agbonlahor rejette une revendication de Tottenham et partage le problème derrière elle – .

in

Gabby Agbonlahor a dit talkSPORT (31/10/20 à 20h15) qu’il ne peut pas voir Tottenham se battre pour le titre de Premier League cette saison.

L’ancien attaquant d’Aston Villa a reconnu que Jose Mourinho avait une attaque assez forte à sa disposition, mais il a le sentiment défensivement qu’ils « ne seront pas là-haut » avec les équipes en lice pour le gros prix.

Même avec leurs problèmes sur le terrain et hors du terrain, il est évident que Liverpool sera dans la course au titre, aux côtés de Manchester City et, selon Agbonlahor, de Chelsea en nette amélioration.

Mais avant la victoire 2-1 des Spurs contre Brighton hier soir, Agbonlahor a partagé la zone de « problème » qui empêchait le club du nord de Londres d’être le plus grand challengers du titre de Liverpool.

«Je ne suis pas d’accord là-dessus [Spurs being Liverpool’s biggest challengers]», A déclaré Agbonlahor. «Je pense que les Spurs, défensivement, ne seront pas là-haut pour les équipes en quête du titre.

«Je pense qu’en attaque, ce sont de très bons Spurs une fois que Bale se met au courant. Mais pas pour moi. J’ai l’impression que ce sera toujours Manchester City toujours là-haut avec [Liverpool] et peut-être Chelsea.

Les signatures d’été de Tottenham Hotspur

Pierre-Emile Hojbjerg 15 millions de livres sterling; Southampton Joe Hart Libre Matt Doherty 13 millions de livres sterling; loups Sergio Reguilon 25 millions de livres sterling; Real Madrid Gareth Bale Prêt; Real Madrid Carlos Vinicius Prêt; Benfica Joe Rodon 12 millions de livres sterling; Swansea

Tottenham doit être considéré comme un champion du titre en raison de son attaque et du gars qu’il a dans l’abri – leur récente victoire les a amenés à la deuxième place.

Indépendamment de ce que les gens pensent de Jose Mourinho, il a toujours la capacité d’obtenir ces 10%, et plus, des équipes – et c’est nécessaire dans des situations comme celle-ci.

Beaucoup dépendra encore des performances de la défense de Tottenham tout au long de la campagne, mais le plus important est de garder leur ligne avant en forme et de tirer.

Si les Spurs peuvent le faire et espèrent que Bale pourra maintenant ajouter de la cohérence à son jeu après le but d’hier, alors ce sont à tout le moins des chevaux noirs.

