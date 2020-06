Agathe-Christine: Next Door Spy Review: un film amusant pour les enfants plus âgés

Êtes-vous à la recherche d’un nouveau film à regarder avec votre enfant mystérieux? Si oui, j’ai un super film pour toi! Bien qu’il ne soit pas aussi poli que le redémarrage moderne de Carmen SanDiego, Scoob, ou d’autres gros titres de studio, Agathe-Christine: Espion d’à côté est une fonction d’animation amusante, idéale pour les enfants élémentaires plus âgés.

La description officielle: Agathe-Christine, dix ans, ou simplement AC, fantaisie de mystères et depuis le sous-sol du bâtiment, où elle vient d’emménager, elle a mis en place un petit bureau de détective.

Ne fais pas d’erreur; l’histoire suit un jeune limier nommé pour le célèbre auteur de mystère. Pourtant, l’histoire elle-même est originale et ne ressemble à aucun des romans d’Agatha Christie, à part le signe intelligent de son nom de famille. L’animation est stylisée et astucieusement réalisée, en particulier dans les séquences de rêverie qu’Agathe laisse vagabonder fréquemment.

Le film dans son ensemble est délicieux et amusant, avec l’histoire abordant des questions pertinentes pour les personnages tout en livrant un mystère mignon tout au long. Ma plus grande plainte est que la langue est parfois trop dure pour les enfants – je ne peux pas parler des normes linguistiques au Danemark où le film est originaire. Pourtant, dans la voix off anglaise, il y a quelques jurons occasionnels dans certaines parties que je ne suis personnellement pas trop à l’aise pour montrer aux enfants.

La seule chose que je ne comprenais pas du tout était le lézard parlant d’AC – pourquoi parle-t-il et comment? Il continue de grandir et semble être un adversaire ou au moins un obstacle, mais il manquait une fin appropriée si tel était le cas. Il semble que ce soit une illustration de ses insécurités et de ses craintes de ne pas être un bon détective, mais il semble que si cela avait été totalement le cas, cela aurait pu être plus clair, surtout vers la fin quand elle surmonte ses insécurités.

L’histoire est assez intéressante, le dialogue et la conversation sont réalistes et, dans l’ensemble, c’est un film assez mignon. Je recommanderais ce film, en particulier pour les filles pré-adolescentes. Il capture le sentiment d’équilibrer l’obligation familiale (c.-à-d. Regarder un jeune frère) avec ses intérêts personnels, tout en étant mesuré par l’approbation parentale. Cela me rappelle la Cam Jansen série de livres, ou Kit Kittredge livres et adaptation cinématographique.

Dans l’ensemble, il peut manquer de quelques aspects de perfection, mais Agathe-Christine: Next Door Spy est un dessin animé mignon qui essaie et capture l’essence d’un enfant curieux avec une passion pour résoudre des problèmes et réparer des choses. TriCoast Entertainment lancera la fonctionnalité sur diverses plateformes numériques (InDemand, Amazon, iTunes, DirecTV, AT&T, FANDANGO, FlixFling, Vudu) le 16 juin.

