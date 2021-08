Aftermath : la véritable histoire de Janice Ruhter et Jerry Rice qui a inspiré le film Netflix

Mêlant thriller et horreur, le film Aftermath, prétend s’inspirer d’événements réels, et si l’histoire du film est très différente de son parallèle dans la vie réelle, l’histoire qui l’a inspiré reste incroyablement dérangeante. De nombreux films du même genre prétendent s’inspirer de personnes et d’événements réels, mais ces films s’avèrent généralement être de la fiction. Si la plupart des intrigues d’Aftermath sont tout à fait originales, l’un des principaux arcs est étonnamment similaire aux terreurs auxquelles un vrai couple a été confronté.

Aftermath suit la vie d’un jeune couple, Natalie (Ashley Greene) et Kevin Dadich (Shawn Ashmore des X-Men), qui emménage dans une superbe maison neuve pour tenter de sauver leur mariage en perdition. Natalie a été surprise en train de tromper Kevin, créant un schisme entre les deux, qu’ils tentent de guérir par une thérapie et un changement de décor. Cependant, leur nouvelle maison – qui était auparavant le lieu d’un effroyable meurtre-suicide – commence à révéler des secrets troublants, et Natalie commence à voir des images nocturnes d’un homme qui traque dans les couloirs. À la fin, il est révélé que les horreurs de la maison sont doubles, en partie à cause de l’interférence de l’ancien propriétaire de la maison, qui veut la récupérer, et en partie à cause d’un tueur dérangé qui vit dans le sous-sol.

Le scénario de l’homme-araignée dans le sous-sol secret est entièrement original pour Aftermath, bien qu’il présente une ressemblance frappante avec le cas d’horreur réel de Theodore Edward Coneys, qui a assassiné un homme en 1941 alors qu’il vivait secrètement dans son grenier. L’autre partie de l’histoire d’Aftermath, en revanche, celle où une partie mécontente tente d’évincer le couple de la maison de l’extérieur, est directement inspirée de faits réels. Voici l’histoire vraie qui a inspiré Aftermath et ce que le film change.

L’histoire vraie d’Aftermath expliquée : Qu’est-il arrivé à Jerry Rice et Janice Ruhter ?

En 2011, Jerry Rice et Janice Ruhter, un jeune couple marié, ont acheté une maison dans la Carmel Valley de San Diego, en surenchérissant sur une autre femme, Kathy Rowe, qui était également en lice pour la propriété. Lorsque Rice et Ruhter ont surenchéri, Rowe a lancé une campagne grossière et méprisable pour les évincer par vengeance. Elle a commandé des milliers de dollars d’abonnements à des magazines pour la maison, a fait annuler le courrier du couple et a envoyé des cartes de Saint-Valentin aux voisines en se faisant passer pour Rice, entre autres tourments divers.

Rowe a franchi une toute autre limite lorsqu’elle a commencé à créer des annonces en ligne pour des rencontres sexuelles, en se faisant passer pour Ruhter. Elle invitait des hommes sur Internet à la maison, prétendant qu’elle (se faisant passer pour Ruhter) avait un fantasme sexuel d’être violée chez elle pendant que son mari était au travail. Heureusement, Rice et Ruhter ont découvert le stratagème avant que l’un d’entre eux ne soit physiquement blessé, et Rowe a été arrêtée. Néanmoins, la terreur mentale et émotionnelle causée par les attaques répétées de Rowe est immense. Aftermath reprend de nombreux détails de l’expérience de Rice et Rowe, bien que ce soit l’ancien propriétaire de la maison, Robert, qui en soit à l’origine. Les abonnements mystérieux à des magazines, les communications étranges avec les voisins et la tentative d’agression de Natalie reflètent tous de manière effrayante le cas réel.

Que sont devenus Jerry Rice et Janice Ruhter maintenant ?

En 2015, Jerry Rice et Janice Ruhter vivaient toujours dans la même maison de San Diego que celle qui avait été terrorisée par Rowe, mais avec d’importantes mesures de sécurité supplémentaires. Ni l’un ni l’autre n’ont été blessés physiquement par les tentatives de vengeance de Rowe, mais là encore, le bilan de cette expérience est manifestement lourd. Espérons que les deux hommes ont pu guérir de tout ce qu’ils ont enduré et entrer dans une période plus paisible.

Qu’est-il arrivé à Kathy Rowe ?

Finalement, le complot de Kathy Rowe contre Jerry Rice et Janice Ruhter a été découvert. Elle a été accusée de ses crimes et condamnée en 2015, pour finalement être condamnée à un an de surveillance électronique à domicile et à cinq ans de probation. Dans le cadre du procès intenté contre elle, l’avocat de Rowe a invoqué la contrainte de s’occuper de sa fille handicapée et de son mari malade pour justifier ses attaques répugnantes contre Rice et Ruhter. Au cours de la procédure, Rowe s’est excusée publiquement auprès du couple, affirmant qu’elle retirerait tous ses actes si elle le pouvait.

Ce que le film Aftermath change par rapport à l’histoire vraie

Aftermath tire un certain nombre de détails directement de l’histoire de Jerry Rice et Janice Ruhter, notamment les abonnements aux magazines et les fausses annonces en ligne. Cependant, le film d’horreur reste en grande partie une entité à part entière, avec de nombreuses modifications et des intrigues entières qui n’ont rien à voir avec les événements réels entourant Rowe. Par exemple, Natalie et Kevin, leur relation et les circonstances dans lesquelles ils achètent la maison dans Aftermath sont totalement différents de tout ce qui ressemble à la vie de Rice et Ruhter, si ce n’est le fait que tous deux sont de jeunes couples mariés. Le méchant derrière les tourments du couple est également très différent dans Aftermath, puisque les attaques sont attribuées au mari criblé de dettes de l’ancienne propriétaire de la maison, plutôt qu’à un concurrent mécontent.

En outre, Aftermath mêle les événements de l’histoire de Rowe à une intrigue entièrement distincte concernant les origines de la maison et le meurtre-suicide qui y a été commis. Après l’arrestation de Robert dans le film, Kevin et Natalie pensent qu’ils sont enfin en sécurité, mais ils découvrent que la plupart des horreurs qu’ils ont vues n’ont rien à voir avec Robert. Ils découvrent qu’un homme nommé Otto vit dans un sous-sol secret sous la maison depuis qu’ils ont emménagé, et que c’est lui qui a enlevé et assassiné Dani, la sœur de Natalie. La fin du film explique qu’Otto était l’amant de la femme qui habitait auparavant la maison, et qu’elle a conçu les passages secrets pour qu’ils puissent être ensemble sans que son mari le sache. Cependant, lorsque la femme a décidé de mettre fin à sa relation avec Otto, ce dernier est devenu furieux, l’a tué ainsi que son mari, et a fait en sorte que cela ressemble à un meurtre-suicide.

Heureusement, rien d’aussi horrible ne s’est produit dans la vie réelle de Kathy Rowe, Janice Ruhter et Jerry Rice. Il n’y a pas eu de meurtre, pas de criminel caché, ni de sous-sol secret pour les parasites. Malgré tout, et même sans les embellissements apportés par le film, l’histoire vraie qui l’a inspiré reste un récit troublant sur la cruauté humaine. Au moins, Rice et Ruhter n’ont pas eu à endurer les terreurs supplémentaires ajoutées à l’histoire dans Aftermath.

Pour rappel, Aftermath est dispo en streaming sur Netflix.