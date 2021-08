Aftermath est-il inspiré d’une histoire vraie ? Découvrez les faits réels derrière le film Netflix ?

Peter Winther est connu pour avoir produit des blockbusters tels que Independence Day et The Patriot, le chemin de la liberté, mais le thriller mystérieux de 2021, Aftermath voit le producteur acclamé se faire un nom en tant que réalisateur qui sait raconter une histoire visuellement. Dispo sur Netflix, l’histoire du film d’horreur sur l’invasion de domicile tourne autour d’un couple traversant une période difficile dans leur mariage. Dans l’espoir d’apporter un peu d’excitation dans leur vie mondaine, ils emménagent dans une nouvelle maison. Comme la maison a été le théâtre d’un horrible homicide, le couple obtient la propriété à bon marché. Ils semblent réparer leur relation dans une certaine mesure, mais leur enthousiasme au début diminue lorsqu’une série d’événements apparemment inexplicables mettent en péril leur sécurité.

Ashley Greene, connue pour son rôle de Alice Cullen dans la saga Twilight agit contre Shawn Ashmore dans cette chronique d’horreur à combustion lente. Cependant, la fin du film n’est pas tout à fait crédible, ce qui peut vous amener à vous demander si l’histoire est directement tirée de la une d’un journal.

Aftermath est-il basé sur une histoire vraie ?

Nous n’allons pas y aller par quatre chemins, OUI, Aftermath est basé sur une histoire vraie. Une carte de titre prétend que de véritables événements criminels inspirent l’histoire, et si vous avez vu suffisamment de films, vous savez peut-être que de telles affirmations sont souvent exagérées. Mais une enquête plus approfondie suggère qu’il peut y avoir une part de vérité dans l’histoire après tout.

Peter Winther a réalisé le film à partir d’un scénario écrit par l’actrice, réalisatrice et scénariste Dakota Gorman. Cependant, Dakota Gorman essaie le script d’une histoire imaginée par Peter Winther lui-même. Selon Dakota Gorman, elle s’inspire souvent d’événements de la vie réelle, de récits personnels et d’expériences pour l’écriture. Elle a suggéré que sa créativité découle de tout ce qu’elle absorbe de la vie, et plus elle s’imbibe, plus elle peut générer. Et dans ce cas, Dakota Gorman et Peter Winther ont été ostensiblement inspirés par un incident réel, sinon plusieurs incidents.

L’histoire d’un couple attiré dans une maison de scène de crime par une bonne affaire peut avoir une part de vérité. Mais un assaillant invisible caché sous le même toit semble un peu exagéré. Eh bien, la fiction reflète souvent la réalité, et vous serez peut-être étonné de savoir qu’il y a plus de vérité dans l’histoire qu’on ne peut l’imaginer. Un couple réel, Jerry Rice et Janice Ruhter, a dû traverser des événements similaires au film. Selon ABC News, une série d’événements sinistres s’est abattue sur le couple sans prétention alors qu’ils emménageaient dans une nouvelle propriété. En 2011, ils ont emménagé dans une propriété de rêve dans un quartier de la banlieue de San Diego et, peu de temps après, ils ont reçu une note intimidante de personnes leur proposant d’acheter la propriété.

Couple Lives in Fear After Buying Their New House

La situation est devenue plus effrayante avec leur nouvelle maison mystérieusement réenrôlée à la vente sur un site Web immobilier. Comme le film, le couple a été bombardé de magazines auxquels ils n’étaient même pas abonnés. Après que la série de farces soit devenue incontrôlable, Jerry a installé des caméras de vidéosurveillance dans les locaux de la maison. La réalité présupposait en outre une fiction lorsque quelqu’un publiait une annonce en ligne qui faisait mal au ventre, faisant de Janice une artiste adulte. Des hommes ont répondu à l’annonce, et il y a même eu une tentative de viol. Bien qu’ils aient finalement attrapé l’agresseur, l’épisode a laissé une cicatrice durable dans l’esprit du couple. La nouvelle a apparemment inspiré le réalisateur et le scénariste. Bien qu’ils aient pris une certaine licence créative pour ajouter plus de drame dans le récit, le squelette de l’histoire reste étroitement lié à l’incident du crime véritable. Par conséquent, nous pouvons certainement conclure que l’histoire repose sur des bases assez solides.

Aftermath est désormais disponible sur Netflix depuis ce mercredi 4 août 2021.