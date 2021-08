7 films d’horreur à regarder si vous aimez Aftermath

Aftermath de Peter Winther est un thriller d’horreur à combustion lente qui réserve de nombreuses surprises pour garder les fans du genre engagés. L’horreur est surtout psychologique et augmente au fil des absences. L’histoire est centrée sur un couple qui déménage dans un quartier aisé mais peu peuplé après avoir acheté beaucoup sur une scène de crime. Le mariage de Kevin et Natalie traverse une période difficile, et Kevin insiste sur le fait qu’un changement de décor les ramènerait à leur ancien bonheur. Cependant, une série d’événements inexplicables les fait gâcher leur sommeil et ils découvrent une intrigue plus large autour des événements. Si vous avez aimé le cocktail d’horreur du thriller mystère de meurtre, nous avons peut-être quelques recommandations pour vous. Vous pouvez trouver la plupart de ces films similaires à Aftermath sur Netflix ou Amazon Prime.

7. After Hours : Quelle nuit de galère (1985)

L’œuvre de Martin Scorsese comporte beaucoup de films, et le thriller comique néo-noir “After Hours” est l’un des plus sous-estimés. Se déroulant dans le quartier SoHo de la ville nocturne de New York, l’histoire tourne autour des misères et mésaventures de Paul Hackett au cours d’une seule nuit. L’histoire a un point central dans le studio de Kiki à New York, où Paul doit revenir plus d’une fois dans son voyage destiné à la maison. Le mystère et les éléments d’effraction sont là, et l’appartement minimaliste lui donne un caractère spatial distinct si vous voulez changer d’ambiance pour quelque chose de plus comique tout en restant sur le même thème de la maison, After Hours est un grand dans le mélange.

6. The Silent House (2010)

Dirigé par Gustavo Hernández, « La maison silencieuse » (titre original : « La Casa Muda ») est un film d’horreur uruguayen d’une tension acharnée et d’une intrigue inquiétante. Les mains de réparation Laura et Wilson arrivent dans un chalet délabré au milieu de nulle part, et de là commence une série d’épisodes apparemment inexplicables. Les événements débordent de contrôle et la fin inquiétante présuppose la paranoïa créée tout au long du film. Mais l’éclat du film réside dans la création d’une terreur menaçante. Si vous avez aimé l’ambiance de suspense dans ‘Aftermath’, ‘The Silent House’ saura vous apaiser.

5. Malveillance (2011)

Et si le concierge de votre appartement ne voulait pas vous voir heureux ? L’horreur en langue espagnole est devenue un genre en soi. Le célèbre réalisateur d’horreur Jaume Balagueró crée l’une de ses meilleures ambiances cinématographiques dans le thriller d’horreur psychologique « Malveillance » (intitulé à l’origine : « Mientras Duermes »). César pense qu’il est menaçant, mais l’acte de voyeur l’expose à des secrets bien plus dévastateurs. La mésaventure devient lentement incontrôlable dans les multiples rencontres de César et Clara, pas toujours dans les meilleures circonstances. Si vous avez un penchant général pour les thrillers sur l’invasion de domicile, c’est le film vers lequel vous devriez vous diriger ensuite. Malveillance est dispo en streaming sur FilmoTV et Shadowz.

4. House (1977)

Les films d’horreur japonais sont connus pour faire peur, mais la “Maison” de Nobuhiko Obayashi (intitulé à l’origine : ” Hausu “) n’en fait pas partie. Le film est une comédie d’horreur qui est en partie une horreur de conte de fées, en partie les limbes d’un film B et en partie un amusement scandaleux. Gorgeous visite la maison de sa tante avec ses amis Prof, Melody, Kung Fu, Mac, Sweet et Fantasy. Les vacances commencent avec beaucoup de fanfare et d’excitation, mais la tante vient révéler ses souhaits les plus diaboliques. Si vous voulez changer d’ambiance pour quelque chose de léger et de rajeunissant tout en restant fidèle au thème de la maison et de la famille, « Maison » est une excellente entrée pour pimenter la liste.

3. Terreur sur la ligne (1979)

Il peut rarement y avoir quelque chose de plus effrayant qu’un étranger qui vous appelle et vous demande de surveiller les enfants. La légende urbaine de “la baby-sitter et l’homme d’en haut” a été utilisée dans de nombreux films, mais quelques-uns d’entre eux l’ont perfectionnée en tant que thriller mystère OG de Fred Walton Terreur sur la ligne. Une lycéenne est nommée baby-sitter et elle commence à recevoir des appels étranges. De l’autre côté, un homme qui a été condamné pour le meurtre de deux enfants est en fuite. Ce serait votre meilleur pari si vous voulez revenir aux classiques des thrillers d’invasion de domicile. De plus, il existe un remake de 2006 qui a du mérite, mais nous vous recommandons de regarder l’original.

2. Elle (2016)

En ce qui concerne les horreurs d’une invasion de domicile, peu de films peuvent capturer le traumatisme de la victime aussi élégamment que le thriller d’horreur français Elle de Paul Verhoeven. Isabelle Huppert brille dans le rôle central de tisser un récit poignant et provocateur d’orgueil et de préjugés. L’histoire tourne autour du personnage principal, le PDG à la volonté de fer d’une société de jeux vidéo, qui se lance dans une quête pour retrouver son agresseur. L’agresseur est caché sous un visage séduisant, et la vérité la rapproche d’elle-même. La maison blanchie à la chaux d’Elle symbolise son caractère impitoyable mais incolore, mais elle est pleine de surprises. Si vous avez aimé le cocktail d’invasion de domicile de Aftermath, Elle est un film que vous devez ajouter à votre liste de films à voir. Elle est dispo en streaming sur Canal+ et Amazon Prime Video.

1. Relic (2020)

Il y a des films et des films d’invasion de domicile lorsque la maison prend un caractère distinct. Le thriller d’horreur psychologique Relic de Natalie Erika James est une expérience lente et claustrophobe en soi. L’histoire est centrée sur une famille de trois personnes, une matriarche amnésique, sa fille et sa petite-fille. La fin nous emmène dans les couloirs labyrinthiques de la maison claustrophobe, qui devient une relique à part entière. Si vous cherchez à créer un thème d’horreur sans vous rabattre sur des tactiques de peur du saut, Relic est un tour de force troublant d’un film.