After Life: Savez-vous qui est Annette Crosbie? Découvrez les détails de la femme la plus drôle de 100 ans

– Publicité –



After Life: Savez-vous qui est Annette Crosbie? After Life est connu comme une montagne russe émotionnelle parmi leurs téléspectateurs. Cette série de Netflix fait partie des séries les plus regardées sur la plate-forme de streaming géante. La sortie très récente de l’émission présente un nouveau visage. C’est une actrice de renom, Annette Crosbie. La star est aimée par beaucoup. Elle joue un centenaire aigre vivant dans une maison de soins, et les fans sont tombés amoureux de son personnage hilarant.

Qui est Annette Crosbie?

Annette Crosbie, 86 ans, est surtout connue pour avoir joué le rôle de Margaret Meldrew dans One Foot in the Grave de la BBC.

– Publicité –

C’est une actrice écossaise. Pour son rôle dans The Six Wives of Henry VIII et dans Edward the Seventh, l’actrice a remporté deux BAFTA TV Awards pour la meilleure actrice.

Son rôle parmi les meilleurs dans le film de comédie emblématique Calendar Girls est également connu de beaucoup maintenant. Elle a joué le rôle de Jessie dans ce qui précède. Parmi les autres distinctions distinguées, citons la mini-série Paradise Postponed en 1986, le docteur Finlay en 1993 et ​​le film Into the Woods en 2014.

Voyage dans l’industrie du divertissement

En dehors des luttes auxquelles un acteur a dû faire face dans l’industrie du divertissement, l’actrice a fait face à des critiques de la famille. Elle n’avait pas toujours l’approbation de ses parents, mais elle a rejoint la Bristol Old Vic Theatre School à l’adolescence. Son voyage commence à partir d’ici, elle a ensuite décroché un rôle de Catherine d’Aragon dans Les six femmes d’Henri VIII.

Lentement mais régulièrement, Royalty est devenue une partie du personnage qu’elle a joué. L’un des meilleurs est le rôle de la reine Victoria dans la série ITV Edward le septième. Cela a continué avec elle a ensuite exprimé le personnage de Galadriel dans le film d’animation Le Seigneur des Anneaux. Il faut avoir un aperçu d’elle dans l’épisode de Doctor Who, The Eleventh Hour, qui a vu Matt Smith prendre le relais en tant que personnage titulaire.

Si nous parlions de sa récente apparition, elle a été capturée dans une version cinématographique de la populaire armée de papa, ainsi que dans un épisode du favori des fans, Call the Midwife en 2019.

Depuis l’obtention d’un OBE dans les honneurs du nouvel an, pour ses services à Drama en 1998 pour devenir militante pour le bien-être des lévriers et autres animaux de course, la star est un modèle.

Ses réponses hilarantes dans l’interview

L’actrice est franc et très audacieux. Dans une interview à Blockbuster, l’actrice a déclaré que le fait qu’elle ne portait pas de soutien-gorge dans le film ne l’avait pas mise en phase. Elle a dit: «Ce n’était pas un gros problème pour moi.

«Je ne me soucie pas trop de la façon dont je regarde de la taille vers le haut. Si quelqu’un m’avait dit de retirer mes vêtements de la taille aux pieds, cela aurait été complètement différent. »

Son amour pour les chiens peut simplement être compris par le fait qu’elle avait elle-même quatre lévriers sauvés. Elle parle toujours du meilleur traitement des chiens de course. Sa passion pour eux est incontestablement visible lorsqu’elle en a parlé.

Sa dernière aventure prend le rôle du centenaire grossier dans une maison de soins dans la série de comédie percutante, After Life.

Dans un épisode, Tony Johnson réalise une interview avec la femme vieillissante. Cette interview a pris une tournure drastique quand elle dit: « Ça fait mal juste d’être en vie, j’aurais aussi bien pu être un arbre. »

C’était inattendu pour beaucoup, y compris Tony, car il essaie de se concentrer sur les aspects positifs de la vie après la mort de sa femme.

Un fan a partagé la vidéo de l’épisode mettant en vedette Crosbie sur Twitter, en disant: «Je ne veux pas ruiner # AfterLife2 par @rickygervais pour vous tous, mais c’est un bon départ dans les 7 premières minutes grâce à la brillante Annette Crosbie . «

Elle laisse même tomber le mot «C» pendant le clip, ce qui a choqué les fans car ils ne s’attendaient pas à un langage aussi grossier d’une femme aussi innocente.

Lorsqu’on lui a posé des questions sur les autres dans la maison de soins, elle a déclaré: «Ce ne sont pas des amis, je déteste chacun d’eux.» l’interview s’est terminée par un sourire et un signe de victoire pour une photo.

– Publicité –