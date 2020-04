«After Life» Saison 3: Statut de renouvellement de Netflix, date de sortie, l’intérieur forme le lead et à quoi s’attendre.

– Publicité –



« After Life » Saison 3 Chaque détail: Après les deux saisons parfaites de «After Life», les amoureux de la web série demandent rapidement son renouvellement. Le spectacle est une collection de comédies Netflix Original avec Ricky Gervais qui interprète le rôle de Tony.

Et la saison 2 de la chaîne avait récemment chuté sur Netflix le 24 avril 2020.

Après tous les applaudissements également, certains rapports des médias suggèrent qu’il y a moins de chances que la chaîne soit renouvelée. Mais nous avons quelque chose de très différent dans notre seau, découvrez-le ici.

After Life Saison 3: à venir ou non?

Jusqu’à présent, aucune annonce officielle n’est faite dans ce contexte. Néanmoins, si nous observons le schéma de renouvellement de Netflix, à l’origine, il y a plus de chances de la troisième saison d’After Life. Il est peu probable qu’un renouvellement intervienne avant un mois ou deux après la date de sortie.

En outre, Ricky Gervais est actuellement en train de faire son chemin via Netflix. L’accord est conclu plus bas en juillet 2019.

Lorsque l’accord devient, pour commencer, annoncé, Ricky a plaisanté sur la saison 1/3 ou, comme il l’a choisi avec un certain nombre de ses émissions précédentes, une pièce unique.

Il a dit: « Je le fais – sauf que je peux obtenir une partie du solide pour m’aider à écrire la collection 0.33 et simplement prendre un siège arrière et simplement monter ».

Nous nous demandons donc actuellement qu’il y a suffisamment de contenu pour une 3e sortie.

Quand la saison 3 d’After Life sera-t-elle publiée?

En voyant la situation évoluer dans le monde, nous pouvons probablement supposer regarder le retour de la collection en 2021. Cependant, nous hésitons à prononcer début 2021 étant donné que tous les tournages ont cessé pendant la pandémie de coronavirus.

À quoi s’attendre de la saison 3 d’After Life?

Pour comprendre cela d’abord, nous devons rappeler l’histoire jusqu’à présent.

Les toutes dernières activités de la saison 2 nous amènent lors du spectacle de talents de la ville où Tony semble surmonter la perte de jour en utilisant le jour. Il fait face à un nouveau revers. Son père a joué avec l’aide de David Bradley.

Le mariage de Matts semble avoir été rafistolé tout au long de la saison 2. Mais il durera longtemps ou non et sera exploré à l’avenir. Nous soupçonnons que le salut du journal de quartier se poursuivra également au cours de la troisième saison.

Autres détails sur After Life Saison 3

Il y a aussi des questions soulevées sur la promesse de Tony à Sandy que le document pourrait continuer et semblait avoir pris un coup de pied pour obtenir un nouveau but dans la vie.

Il sera également intéressant de voir comment Tony fait face à cette perte de son père et comment la relation s’épanouit avec Emma qui à la fin a reçu son nom trouvé dans la saison 2. Donc, c’est tout à propos de la série.

En dehors de cela, vous pouvez également regarder certaines des meilleures recommandations de la plate-forme de streaming elle-même. Netflix recommande Gentefied, The Ranch, Dead to Me et Atypical. Que regardez-vous de nos jours et qu’attendez-vous? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

