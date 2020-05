After Life Saison 3 – Date de sortie prévue, distribution et intrigue

– Publicité –



Tout le monde parle de la saison 3 d’After Life comme après la deuxième série de Ricky Gervais, la comédie dramatique noire sortie sur Netflix ce week-end. Il y a de grandes attentes pour une autre saison d’After Life.

La saison 2 d’After Life est maintenant diffusée sur Netflix après plus de 365 jours d’attente. Beaucoup l’appellent Ricky Gervais du meilleur travail jusqu’à ce jour, car la comédie noire est devenue un grand succès auprès de plusieurs utilisateurs de Netflix à travers le monde.

After Life Season 3 Date de sortie prévue

La troisième saison d’After Life n’est pas confirmée par Netflix pour le moment. Il est encore très tôt pour que la nouvelle série soit confirmée puisque la deuxième saison de la comédie noire est sortie sur Netflix le vendredi 24 mars.

Après la diffusion de Netflix à l’origine, la série annonce généralement ses renouvellements et annulations pour les saisons à venir. Pour entendre les nouvelles officielles des futurs fans de After Life, il faudra attendre septembre 2020.

La saison 2 d’After Life est sortie rapidement après la sortie de la première saison. Les fans pourront donc entendre de bonnes nouvelles dans les semaines à venir. Si les fabricants acceptent de sortir la saison 3 d’After Life, les fans peuvent s’attendre à ce que la prochaine saison soit diffusée en avril 2021 sur Netflix.

After Life Saison 2 Avis

En raison de la pandémie actuelle de coronavirus, la production de la nouvelle saison s’est arrêtée, ce qui signifie finalement une date de sortie tardive. L’émission a obtenu une excellente note de 8,4 sur 10 sur IMDb. Il a obtenu un score de 70% sur Rotten Tomatoes.

Gervais a déclaré: «Pour la première fois, je ferais une saison trois parce que le monde est si riche.

«J’aime les personnages, j’aime tous les acteurs, j’aime mon personnage, j’aime la ville, j’aime les thèmes.

«J’adore le chien! J’en ferais donc un troisième! »

Il a continué: « Mais ça doit être un vrai rappel demandé. Je ne vais pas simplement le faire. «

« Si cela tombe dans l’orage, et Netflix m’appelle la semaine prochaine et me dit: » Écoutez, c’est passé par le toit – tout le monde aime, nous aimerions en faire un troisième « , alors je le ferais.

« Mais je ne le ferais pas pour le plaisir. Je ne le ferais pas juste pour être payé, ou parce qu’ils veulent un autre spectacle. «

