After Life Saison 3 confirmée sur Netflix

Juste une blessure occasionnelle… avec une TRONÇONNEUSE!

Tout en discutant avec l’hôte Julia Gillard sur le dernier épisode de Un podcast à soi, Cate Blanchett a expliqué comment sa tête est entrée en contact avec une tronçonneuse!

Connexes: Halsey révèle la façon hilarante dont elle a fracturé sa cheville à la maison!

Lorsqu’on lui a demandé comment elle dépensait la pandémie de coronavirus, la femme de 51 ans a parlé de sa quasi-catastrophe lors du travail à la maison. Très désinvolte, elle a mentionné:

Attends quoi?? Comment pouvez-vous sembler si décontracté à ce sujet?!

Et pourquoi était-il quelque part près de ta tête?!

Sérieusement, c’est une précieuse caboche, gurl! Le seul métal que nous voulons accélérer vers cette tête est la remise des prix pour sa énième performance incroyable!

Julia – l’ancienne Premier ministre australienne au cas où vous ne le sauriez pas – était d’accord avec nous, notant:

Avec un rire, le prix de l’Académie le gagnant a répondu:

Et nous aimerions le voir là aussi. LOLz !!

Outre les blessures, Blanchett a également expliqué comment elle avait déjà décidé de s’absenter du travail avant la quarantaine, de sorte que le virus a bien fonctionné avec son horaire! Elle a expliqué:

«J’avais pris un an de congé en tant que mère de quatre enfants, mon fils aîné faisait son baccalauréat. J’ai donc pris une année de congé pour être avec lui et le soutenir tout au long de cette période d’examens, puis tout ce travail d’examen s’est évaporé. Et, bien sûr, je me retrouve avec un jeune de 18 ans qui n’a pas vraiment veux avoir quelque chose à voir avec moi. C’est donc un peu déconcertant « ,