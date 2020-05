After Life Saison 2: POURQUOI L’ÉPISODE 5 EST-IL SI ÉTRANGE?

– Publicité –



Un coup dans After Life saison 2 est à blâmer pour le visage mal photographié de Kerry Godliman lorsque Lisa nage, mais la scène est authentique.

After Life de Ricky Gervais fait un retour réussi en 2020. Après les événements de la première saison d’After Life, Tony semble sur le point de récupérer, mais la douleur qu’il développe après la mort de sa femme, Lisa, est toujours là. Tony commence un autre voyage émotionnel dans After Life. Il passe toujours la majeure partie de son temps libre à regarder des vidéos de Lisa sur son ordinateur portable et à se remémorer.

CONTINUER LA LECTURE

Tony se retrouve à promener son chien dans un parc et revient à une époque plus heureuse où il filme Lisa nageant dans un lac. Alors que Tony regarde à travers l’eau, la scène change de mémoire.

– Publicité –

Et les fans voient Lisa, nageant joyeusement dans le lac tout en regardant avec admiration son mari. La scène est sentimentale mais c’est la cinématographie qui domine la discussion. Alors que les téléspectateurs sont extrêmement positifs sur la saison 2 d’After Life, beaucoup ont souligné cette scène, affirmant que le visage de Godliman était superposé au corps du nageur.

Il est presque impossible de nier l’étrange aspect de la scène. Il y a une explication logique car elle n’implique aucun logiciel de retouche d’image. Le producteur d’After Life, Charlie Hanson, révèle que la scène est entièrement authentique.

Selon Hanson, la scène est filmée sur Hampstead Heath à Londres, avec Gervais utilisant son iPhone pour filmer Godliman dans l’eau. L’appareil photo de l’iPhone utilise l’exposition automatique là où la météo anglaise est généralement terne. Voilà pourquoi; Le visage de Lisa se distingue par rapport au reste du plan.

STYLE DE FILM

Ce style de tournage contribue également à renforcer quand After Life passe à un flashback. Il sépare visuellement les images et les souvenirs de Tony de Lisa de la vie d’aujourd’hui. La technique fonctionne généralement bien dans After Life, mais la scène de natation marque un problème pour la populaire série Netflix. Même s’il semble que la photo soit sans Photoshop, le fait que Lisa semble être fausse nuit aux téléspectateurs de l’introduction émotionnelle à l’épisode qui est prévu.

La scène de natation bizarre provoque de nombreux débats en ligne. C’est un défaut mineur dans un retour triomphal pour After Life. La série comique n’est peut-être pas aussi hilarante que certains des précédents travaux de Gervais. Mais l’histoire de Tony est un mélange convaincant de rires de sitcom classiques et de performances sincères. Cependant, le visage surexposé de Lisa ne change rien à cela.

– Publicité –