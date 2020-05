After Life Saison 2: nouveau casting !! – Date de sortie prévue et tracé

– Publicité –



Ricky Gervais est de retour dans la saison 2 d’After Life sur Netflix. Il apporte de nouveaux visages.

Les derniers ajouts au monde de Tony

Lorsqu’il n’est pas occupé à torréfier Hollywood, Ricky Gervais peut être vu à la pointe d’un hybride de sitcoms déchirantes et déchirantes. Venant dans le sillage de Derek, il présente After Life en 2019. C’est l’histoire d’un homme essayant de faire face à la perte de sa femme.

Alors que Tony pleure dans la saison 2, le journaliste brutalement honnête et amoureux des chiens a de meilleures perspectives. Ensuite, après que la vie revienne et donne une plus grande appréciation à ceux qui l’entourent.

After Life Saison 2: NEWCAST

Colin Hoult en tant que Ken – Il est un metteur en scène de théâtre amateur avec un fusible court et plein de potins.

Peter Egan en tant que Paul – Le propriétaire de la Gazette Tambury; par inadvertance, Tony joue le cupidon aux personnes âgées de la ville.

Bill Ward en tant que Simon – Pas le batteur de Black Sabbath, malheureusement, mais un acteur avec un balayage propre des rôles de feuilleton britannique, notamment Charlie Stubbs dans Coronation Street. Simon agit comme un rival amoureux de Tony dans la saison 2.

Seb Cardinal en tant que professeur de yoga – Connu pour sa série de comédie, il joue un professeur de yoga avec un froid particulièrement désagréable dans l’une des scènes les plus drôles de la saison 2.

Steve Speirs en tant que Dog Waste Man – Le meilleur vient de Steve Speirs, qui apparaît dans une foule de comédies britanniques, y compris Extras.

Holli Dempsey en tant que femme de chirurgie plastique – Bien qu’elle ne soit pas immédiatement reconnaissable en raison de la chirurgie plastique, cette toxicomane au botox sera familière aux fans de Derek.

Annette Crosbie en tant que femme de 100 ans – Un petit mais mémorable camée dans After Life saison 2 voit Crosbie jouer un résident de maison de soins de mauvaise foi.

After Life Saison 2: PERSONNAGES QUI REÇOIVENT

Ricky Gervais en tant que Tony – Plus sain que dans la saison 1, mais toujours marqué. Tony cherche à aider les amis qu’il ignore.

Kerry Godliman en tant que Lisa – l’épouse morte de Tony continue d’apparaître via des séquences vidéo émotionnelles.

Ashley Jensen dans le rôle d’Emma – Jensen a joué aux côtés de Gervais dans Extras.

David Bradley dans le rôle de Ray – Tony’s Dad sera plus connu sous le nom de Rusard dans les films Harry Potter.

Tony Way en tant que Lenny – Il est le photographe résident de Tambury.

Mandeep Dhillon en tant que Sandy – Le plus normal des collègues de Tony, After Life saison 2 plonge dans le personnage de Sandy plus en détail.

Diane Morgan en tant que Kath – L’expert publicitaire de Team Gazette est toujours à la recherche de l’amour.

Tom Basden en tant que Matt – Il est le beau-frère et le patron de Tony, ayant maintenant sa propre crise.

Paul Kaye en tant que psychiatre – Le personnage de Kaye révèle ses plans pour Hitler dans After Life saison 2.

Penelope Wilton en tant qu’Anne – Il est connu comme « la maman de Shaun » dans Shaun of the Dead.

