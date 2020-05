Afshan et Shefali: voici comment ils sont devenus les personnages indiens Padma et Parvati dans Harry Potter.

Harry Potter est sans aucun doute la meilleure série de films fantastiques que nous avons regardés depuis l’enfance. De nombreuses autres séries de films sont venues après cela, mais aucune n’a jamais réussi à égaler le charme de Harry Potter. Certes, il a conquis le monde entier, y compris l’Inde.

Nous vous parlerons des deux personnages indiens de la série, à savoir Padma et Parvati joués par Afshan et Shefali dans cet article.

Afshan et Shefali dans Harry Potter

Donc, nous nous souvenons tous de l’incroyable et populaire Bal de Noël de « Harry Potter et la coupe de feu. » Les deux charmants personnages indiens avec leurs tenues traditionnelles vibrantes ont attiré notre attention. Ils étaient incroyablement magnifiques et leurs performances dans le film ont été appréciées par tout le monde.

Dans la quatrième partie de la série de films, Afshan et Shefali ont été présentés comme des jumeaux Padma Patil et Parvati Patil. Ils sont devenus les partenaires de Harry Potter et Ron Weasley. Les filles faisaient partie des 5 films suivants sur les 8 parties de la série Harry Potter-

Harry Potter et la Coupe de Feu, Harry Potter et l’Ordre du Phénix, Harry Potter et le Prince de Sang-mêlé, Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, et Harry Potter et les reliques de la mort partie 2.

Comment ont-ils été castés pour le film?

Très peu de gens connaissaient l’histoire de leur casting avant qu’Afshan et Shefali ne la révèlent dans une interview à la BBC il y a quelques années.

Voici comment se déroule l’histoire. Shefali (qui jouait Parvati Patil) était dans son école lorsque les créateurs auditionnaient dans les écoles autour de la sienne pour le rôle des jumeaux.

Après un certain temps, son professeur l’a informée des agents de casting qui recherchaient des jumeaux pour la populaire série Harry Potter. Alors, elle a immédiatement accepté d’auditionner et de lire les romans Harry Potter.

Elle est nerveusement allée et a donné l’audition. Quelques semaines plus tard, elle a reçu un appel de sélection pour le prochain tour et a effacé tous les tours. Ensuite, Afshan et Shefali ont finalement dû auditionner ensemble devant le réalisateur de la série, Mike Newell.

Afshan Azad (nommée Padma Patil dans le film) a également entendu parler du casting dans son école. Elle a fait un essai en entendant qu’ils cherchaient des filles asiatiques pour les rôles de jumeaux.

C’est ainsi que nos beautés asiatiques Afshan et Shefali ont obtenu le rôle dans l’une des séries de films les plus réussies et les plus appréciées, Harry Potter.