Afreeca Freecs quitte l’entraîneur-chef Iloveoov

Afreeca Freecs du LCK a confirmé le départ de League of Legends l’entraîneur-chef Choi «iloveoov» Yeon-sung hier soir.

S’appuyant sur son expérience antérieure en tant que StarCraft joueur et entraîneur de SK Telecom T1, iloveoov a été nommé entraîneur-chef d’Afreeca Freecs à la fin de 2016. Tout au long de ses quatre années au sein de l’organisation, il a été chargé de nombreux rôles différents au sein de l’équipe. Il a d’abord commencé en tant qu’entraîneur-chef, puis a occupé le poste de directeur général avant de retrouver le poste d’entraîneur-chef.

Peu importe la position qui lui a été donnée, cependant. Avec sa longue liste d’esports et d’expériences de vie, iloveoov a su imposer le respect de ses jeunes joueurs quel que soit leur rôle.

Afreeca Freecs a publié une déclaration parallèlement à l’annonce du départ de l’entraîneur, disant: «Nous apprécions beaucoup son temps et ses efforts avec nous pendant 4 ans. L’organisation a salué ses réalisations au sein de l’équipe, déclarant: «Il nous a menés à terme, comme les finales LCK 2018, les quarts de finale aux Mondiaux 2018 et la victoire de la Coupe KeSPA 2019».

Iloveoov n’a récemment pas été en mesure de reproduire le type de forme que l’équipe a produit lors de leur apparition en quart de finale au Championnat du monde 2018. C’est probablement en partie la raison pour laquelle Afreeca a décidé de se séparer de l’entraîneur.

Plus tard dans sa carrière, il est devenu une figure assez controversée, en particulier pour ceux de la LCK et des alentours. Mais iloveoov restera probablement dans les mémoires pour son style d’entraînement strict qui a permis à ses joueurs de tirer leur véritable potentiel. Certains de ses anciens élèves incluent Kramer, maintenant avec l’équipe LPL LGD Gaming, et MaRin, le légendaire top laner de SK Telecom T1.

L’avenir d’iloveoov n’est pas clair pour le moment, mais compte tenu de son expérience et de sa notoriété, il se verra probablement offrir une sorte de rôle d’entraîneur pour la prochaine saison 2021.

