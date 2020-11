AFL News, Geelong Cats signe à nouveau Tom Hawkins pour un contrat de deux ans

L’attaquant vedette Tom Hawkins a de nouveau signé avec Geelong pour un nouvel accord de deux ans qui le verra prolonger son séjour dans la marine et les cerceaux blancs à 16 ans.

C’est une énorme re-signature pour les Cats qui conserveront Hawkins après une année stellaire au cours de laquelle il a suscité l’intérêt de toute la ligue après avoir mené l’AFL dans les buts et les passes décisives en 2020.

« La ligne de forme de Tom monte, et nous pensons qu’il continuera à s’améliorer en tant que joueur », a déclaré le directeur général du football de Geelong, Simon Lloyd.

« Tom est un joueur d’équipe d’abord, qui cherche à amener ses coéquipiers dans le jeu et à créer des opportunités pour les autres ainsi que pour lui-même. Il est un leader sur et hors du terrain et se soucie profondément de ses coéquipiers et de tout le club.

Tom Hawkins de Geelong célèbre lors de son parcours de six buts contre Port Adelaide le mois dernier. (Getty)

Le jeu de Tom au cours des dernières saisons a été élitiste et nous sommes ravis que Tom, avec la longue histoire de sa famille au club, ait de nouveau accepté un nouvel accord. «

Le débutant du club de 2007, a démarré 603 buts, le troisième plus grand nombre de l’histoire du club, en 277 matchs. Cette année, il a reçu sa première médaille Coleman et sa troisième sélection All Australian.

Le père de Hawkins, Jack, a joué 182 matchs avec Geelong. Son grand-père Fred Le Deux a disputé 18 matchs, tandis que ses oncles Michael (2 matchs) et Robb (3 matchs) portaient également le fameux pull Geelong.