AFL: Jaidyn Stephenson commerce, Collingwood met le jeune en mouvement

Ialugen Advance Sublim Care Crème Rééquilibrante Hydratante 50ml

Cette crème hydratante et apaisante met en synergie l'Acide Hyaluronique, la Vitamine B5 et l'Allantoïne, pour répondre aux besoins spécifiques des peaux sensibles et intolérantes. Stimule le renouvellement cellulaire pour une peau lisse et visiblement plus jeune.