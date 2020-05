AFL Grand Final – L’appel catégorique d’Eddie McGuire à jouer le rôle de décideur la nuit

Le président de Collingwood, Eddie McGuire, a appelé l’AFL à disputer sa grande finale de nuit, dès cette saison.

Bien que la date exacte de la décision du Premier ministre de cette année soit encore à déterminer, la pandémie de COVID-19 a forcé le passage à la fin octobre, où le créneau horaire traditionnel du samedi après-midi se heurtera au Carnaval de printemps.

Plus tôt cette semaine, le Moonee Valley Racing Club a appelé l’AFL à passer à une grande finale de nuit si le décideur est joueur le 24 octobre, qui est la date de la course poids-pour-âge la plus riche d’Australie, la Cox Plate, tandis que le Victoria Derby – première course en 1855 – aura lieu une semaine plus tard.

Le président de Collingwood, Eddie McGuire. (AAP)

McGuire a déclaré que l’AFL doit tenir compte des réalités de la vie moderne.

« Si nous inventions le jeu aujourd’hui, comment s’intégrerait-il dans nos modes de vie occupés? » dit-il AUJOURD’HUI.

« Il y a beaucoup plus de choses, les gens ne sont pas simplement assis dans une chaise longue.

« Comment le football s’inscrit-il dans notre style de vie, comment s’intègre-t-il à la télévision?

« Le football, que ce soit la ligue de rugby ou l’AFL, doit rivaliser ces jours-ci contre Netflix, il doit rivaliser avec le cinéma, contre les restaurants. Il n’y a que peu d’heures dans la journée, tant de revenus disponibles, alors comment nous y intégrer? ? «

Le président de Collingwood a déclaré que le passage à un décideur nocturne était inévitable.

L’AFL n’a pas encore décidé si la grande finale se jouera la nuit. (Getty)

« Il ne fait aucun doute que cela doit arriver, je crois. Je pense qu’il y a une chance que cela se produise cette année », a-t-il déclaré.

« Ne serait-ce que parce que nous devons être aux heures de grande écoute.

« Maintenant, Channel Nine et la ligue de rugby et Fox Sports font un travail fantastique avec la LNR car c’est un dimanche soir.

«Donc, si vous êtes à Melbourne et que vous ne suivez pas NRL, vous le regardez parce que c’est un grand événement. Là, il est en prime time sur Channel Nine et vous le regardez.

La grande finale de l’AFL de cette année est susceptible d’affronter le Cox Plate. (Getty)

« Maintenant, l’AFL le fait samedi après-midi, et nous dépensons une fortune dans le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud (mais) tout le monde est sur le port samedi après-midi.

« Tenez-le aux heures de grande écoute. C’est ce qu’on appelle les heures de grande écoute pour une raison, car plus de gens sont disponibles pour le regarder.

« Je pense que c’est une évidence de faire ça à l’avenir. »

Le débat autour de l’époque de la grande finale de l’AFL est devenu une tradition annuelle, et beaucoup pensent que plus d’un siècle d’histoire ne devrait pas être abandonné.

Mais McGuire dit que l’histoire ne devrait pas faire obstacle au progrès.

« J’adore les traditions du samedi après-midi, mais la seule raison pour laquelle il n’a pas été joué la nuit, ils n’avaient pas de lumière en 1896 », a-t-il déclaré, la langue en joue.

« S’ils l’avaient fait, ils l’auraient joué la nuit. C’est aussi simple que cela. »