Affrontements fantastiques: qui dominerait si Virat Kohli affrontait Shane Warne?

Rien n’est plus fascinant dans le cricket qu’une compétition exaltante et égale entre un batteur et un melon.

Les duels entre deux joueurs au sommet de leur art créent toujours une rivalité fascinante, et le cricket a eu la chance d’en être témoin au cours de son histoire. De Sachin Tendulkar contre Glenn McGrath à Sir Viv Richards contre Jeff Thompson, le sport a vu des batailles légendaires se dérouler sur les 22 mètres.

Cependant, il y a des duels qui semblent excitants en théorie, mais qui ne se concrétiseront jamais. Ce sont des joueurs divisés par les époques, leurs carrières de jeu respectives ne s’entrelaçant pas.

Dans cette série, nous jouons quelques-uns de ces affrontements hypothétiques en examinant de près les statistiques des joueurs impliqués. Ci-dessous, nous opposons la superstar indienne Virat Kohli à l’ancien as australien spin-leg Shane Warne au format ODI.

VIRAT KOHLI (BATTE BRAS DROIT)

Carrière de joueur: 2008-en cours

Rencontres ODI: 239

Exécute: 11867

Moyenne: 59,33

Des siècles: 43

Taux de grève: 93,25

Peu pensaient que l’aura de Sachin Tendulkar en tant que plus grand batteur ODI de tous les temps serait jamais menacée, mais Virat Kohli rend possible l’apparence invraisemblable.

Avec déjà 43 tonnes et 58 années cinquante à son actif, la sensation indienne est en passe de réviser le décompte de Tendulkar sur 49 siècles. Un maître complet dans l’art de chasser, Kohli en moyenne plus de 96 dans les poursuites réussies pour l’Inde.

Un homme qui a d’abord fait irruption sur la scène en tant que batteur de fanfaron avec un lecteur de couverture en plein essor, Kohli a depuis perfectionné le modèle de marquer des centaines sans prendre trop de risques indus. Bien qu’il ait presque tous les coups dans son arsenal, la machine à marquer des runes pour droitiers peut courir jusqu’à un siècle sans jouer un coup de colère.

La clé de son modèle ODI est son dévouement suprême à la forme physique et la capacité de sprinter comme un lièvre entre les guichets. Avec des simples et des doubles rapides, le skipper indien est habile à garder le tableau de bord avec une marque de cricket qui peut très bien être qualifiée de «sûre».

Joueur de cricket passionné qui porte son cœur sur ses manches, Kohli aime se délecter dans le feu de l’action.

SHANE WARNE (SPIN DU BRAS DROIT)

Carrière de joueur: 1992-2007

Correspondances ODI: 194

Guichets: 293

Cinq poses de guichet: 1

Moyenne: 25,73

Taux de grève: 36,3

Peu de joueurs de cricket dans l’histoire ont fait la une des journaux aussi souvent que Shane Warne, pour ses pitreries sur et en dehors du terrain de cricket. La controverse n’a jamais été trop loin du grand australien, mais c’est ce qu’il a pu faire avec une balle de cricket à la main qui restera son héritage durable.

Un fileur de jambe comme aucun autre dans l’histoire, Warne était un matériel de box-office lorsqu’il était en plein vol. Son run-up caractéristique et son action de bowling poétique n’étaient que le prélude au théâtre qui commencerait une fois que son poignet commencerait à parler.

Le vol, le plongeon et la capacité de générer les virages les plus vifs ont fait de Warne un extraordinaire pas comme les autres. Le fait qu’il possédait également un flipper létal et intelligent n’a fait que renforcer ses capacités de magicien en tant que filateur.

Près de 1 000 cuirs chevelus internationaux témoignent du génie de Warne avec le ballon. Interprète et artiste à parts égales, l’Australien ligotait les batteurs en nœuds avant de les placer pour le licenciement ultime. Sa «balle du siècle» à Mike Gatting en 1993 restera à jamais inscrite dans le folklore du cricket et n’est qu’un parmi plusieurs exploits au cours d’une carrière de 15 ans.

Kohli vs Warne

En ce qui concerne les chiffres ODI de Kohli, le batteur indien a réussi à exceller contre chaque opposition dans des conditions variées. Il a été particulièrement efficace contre l’Australie, avec huit de ses 43 tonnes ODI contre les cinq champions du monde.

Avec une moyenne de près de 55 contre eux, il est sûr de dire que Kohli aime augmenter son jeu contre les Australiens. Comme c’est le cas avec la plupart des batteurs indiens, le joueur de 31 ans est un bon joueur de spin. Son poignet solide lui donne un avantage contre les joueurs les plus lents et cela se reflète dans sa moyenne de 47,68 points par licenciement contre le spin.

Quand il s’agit de faire face à des fileurs armés à droite, les statistiques de Kohli s’améliorent encore avec sa moyenne atteignant 52,13 points par licenciement. Il convient de noter, cependant, que 57 des 200 licenciements de Kohli pour ODI sont entre les mains de filateurs. Quarante-quatre d’entre eux ont été infligés par des fileurs armés à droite.

Bien qu’il excelle clairement contre le spin, Kohli a l’habitude de jeter son guichet aux quilleurs plus lents lorsqu’il est bien placé. C’est une tendance qui a été observée avec une fréquence croissante au cours des dernières années, en particulier contre les filateurs de jambes. Onze de ses 15 derniers licenciements ODI aux mains de filateurs ont été touchés par des fileurs de jambe. Seul l’Australien Adam Zampa en a représenté cinq, tandis que le Néo-Zélandais Ish Sodhi l’a licencié trois fois.

Le meilleur de Shane Warne, en revanche, est venu dans les blancs de test de l’Australie, bien que ses chiffres ODI ne soient pas trop minables non plus. L’as spinner était à son meilleur contre les batteurs droitiers, qui représentent 225 de ses 293 licenciements ODI.

Avec une moyenne de 22,6 points par licenciement contre les droitiers, Warne constituerait, sur le papier, une grande menace pour Kohli. Cependant, un examen plus approfondi de ses chiffres suggère qu’il n’est pas le plus prolifique contre les batteurs de haut niveau. Il fait en moyenne plus de 45 points par licenciement contre les batteurs en ouverture, tandis que plus de 32 contre les batteurs No3 en moyenne.

Ses combats contre l’Inde sont également trop évidents, l’Australien ayant en moyenne plus de 56 contre ses adversaires. Le bilan de Warne contre Sachin Tendulkar était notoirement médiocre, la légende indienne dominant le duel avec une marge embarrassante. En 17 matchs ODI entre les deux plus grands, Warne n’a réussi à licencier Tendulkar qu’une fois à une moyenne de 100 runs par licenciement.

Verdict

Compte tenu des luttes de Warne contre Tendulkar, il aurait peut-être trouvé la situation tout aussi difficile contre Kohli. Les deux sont des batteurs de même acabit, bien que Tendulkar pourrait être plus extravagant et attaquer dans son approche contre les filateurs.

Avec le record impressionnant de Kohli contre l’Australie et les chiffres lamentables de Warne contre les Indiens, l’actuel batteur ODI n ° 1 dans le monde devrait être en tête de cette bataille.

La moyenne de Warne contre les batteurs de premier ordre ne fait qu’incliner davantage la balance en faveur de Kohli, tandis que le record de l’Indien contre le spin est un autre facteur qui va à l’encontre de l’Australien.

Ce qui pourrait fonctionner contre Kohli dans cette bataille, c’est sa récente vulnérabilité à la rotation des jambes, en particulier à celle d’Adam Zampa. L’intelligence de Warne pourrait l’aider à tirer le meilleur parti de ce laxisme de Kohli contre le spin, même si l’Indien devrait encore marquer des points dans la plupart des cas.

Tous les signes pointent vers la direction de Kohli s’il peut régner dans son habitude de jouer au spin trop désinvolture parfois.

