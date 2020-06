Affrontements fantastiques: Mitchell Starc pourrait-il exploiter la vulnérabilité de Sourav Ganguly contre le rythme et le rebond?

Rien n’est plus fascinant dans le cricket qu’une compétition exaltante et égale entre un batteur et un melon.

Les duels entre deux joueurs au sommet de leurs jeux créent toujours une rivalité fascinante, et le cricket a eu la chance d’en être témoin au cours de son histoire. De Sachin Tendulkar contre Glenn McGrath à Sir Viv Richards contre Jeff Thompson, le sport a vu des batailles légendaires se dérouler sur les 22 mètres.

Cependant, il y a des duels qui semblent excitants en théorie, mais qui ne se concrétiseront jamais. Ce sont des joueurs divisés par les époques, leurs carrières de jeu respectives ne s’entrelaçant pas.

Dans cette série, nous jouons quelques-uns de ces affrontements hypothétiques en examinant de près les statistiques des joueurs impliqués. Ci-dessous, nous opposons l’as australien Mitchell Starc au rythme actuel à l’ancien skipper indien Sourav Ganguly au format ODI.

MITCHELL STARC (ODI STATS)

Allumettes: 91

Guichets: 178

Moyenne: 22,22

Taux de grève: 26,1

Tarif économique: 5.10

Cinq poses de guichet: 7

Les pacers armés à gauche sont une denrée précieuse dans le cricket et l’Australie a eu la chance que Mitchell Starc remplisse parfaitement les bottes libérées par Mitchell Johnson. Cela fait près d’une décennie que le quilleur rapide né à Sydney a fait ses débuts internationaux, et il a pu se forger une réputation comme l’un des quilleurs tous formats les plus redoutables de l’époque.

Bien que 244 cuirs chevelus de test en seulement 57 apparitions soient d’excellents retours du stimulateur australien, c’est dans les formats limités que son meilleur a été fait jusqu’ici. La combinaison du rythme, du rebond inconfortable, du swing et de la précision font de Starc l’ensemble complet avec la boule blanche à la main.

Il est un portier prolifique avec la nouvelle balle brillante, bien que la létalité de ses yorkers brûlants signifie qu’il est également un atout précieux dans la mort. Ce qui sépare Starc des autres pacers de cette génération est une histoire éprouvée de toujours être à la hauteur de l’occasion. Il a mérité à juste titre la distinction d’homme du tournoi après avoir attrapé 22 guichets à une moyenne de seulement 10,18. L’année dernière, il a terminé en tant que principal guichetier de la Coupe du monde pour la deuxième édition consécutive après avoir capturé 27 guichets en seulement 10 matchs.

SOURAV GANGULY (ODI STATS)

Manches: 300

Exécute: 11363

Moyenne: 41.02

Taux de grève: 73,70

Des siècles: 22

De l’un des meilleurs capitaines pour conduire l’Inde à un homme maintenant à la tête de l’administration du cricket du pays, le voyage de Sourav Ganguly a été légendaire. Dans le contexte de cela, il était également l’un des meilleurs batteurs limités de sa génération.

Son premier partenariat avec Sachin Tendulkar est le plus prolifique de l’histoire, avec une paire de 6 609 pistes ODI à une moyenne de près de 50. Pendant un certain temps, Ganguly était le deuxième meilleur batteur ODI et derrière seulement Tendulkar, avant que sa carrière ne se termine en les dernières étapes.

À son apogée, Ganguly était un batteur élégant avec le jeu de course hors-jeu le plus esthétique. Il était également redouté pour la manière dont il a dansé sur la piste aux fileurs du bras gauche, avant d’envoyer la balle au-delà des cordes avec un dédain presque sans effort.

Son héritage en tant que leader pourrait parfois éclipser ses réalisations au bâton, mais plus de 11 000 points et 22 tonnes témoignent de ses prouesses avec le saule à la main. Le fait qu’il ait également marqué plus de 1 000 courses ODI au cours d’une année civile à quatre reprises ne fait que renforcer ses références dans le format.

Starc vs Ganguly

La capacité de Starc à générer un swing prodigieux dans les droitiers a été l’un de ses atouts les plus efficaces avec la nouvelle balle. Il n’est pas étonnant que l’Australien se soit généralement mieux comporté contre les batteurs droitiers, avec 117 de ses 178 licenciements ODI à son encontre.

Contre les batteurs gauchers, Starc a réclamé 61 guichets à une moyenne de 20,14 points par licenciement. Notamment, 21 d’entre eux ont fini avec lui en secouant les souches et cela continue juste pour montrer la précision remarquable qu’il possède.

Bien que sa moyenne globale de 22,22 en ODI en carrière soit impressionnante, approfondir les chiffres révèle une déviance intéressante. Il en moyenne plus de 30 avec le ballon contre chacun des pays de l’Inde, de l’Angleterre et de l’Afrique du Sud – trois formidables équipes ODI. Dans le confort de la maison de l’Australie, Starc a ramassé 82 guichets ODI à une excellente moyenne de 20,51.

Contre l’Inde, en particulier, il a attrapé 16 guichets en 11 matchs à une moyenne de près de 33. Le fait que ses quatre matches sur le sol indien l’aient vu en moyenne un mauvais 83,66 est un facteur important de ses rendements relativement médiocres contre les Men in Blue.

Ganguly, d’autre part, avait ses problèmes contre le rythme et le rebond. Le fidèle indien en moyenne près de 59 points par licenciement contre spin, mais il a chuté de façon drastique à seulement 27,66 quand il s’agit de faire face à des pacers.

Contre le rythme du bras gauche, le bilan de Ganguly s’aggrave encore. Contre les quilleurs rapides de la variété Southpaw, l’homme né à Kolkata voit ses descentes par licenciement chuter à un niveau scandaleusement bas de 20,75.

Il a été licencié 29 fois au rythme du bras gauche, huit d’entre eux ayant vu ses moignons délogés. L’ancien capitaine de l’Inde avait une vulnérabilité notable contre la balle courte et les pacers utilisaient souvent ce stratagème pour le perturber au niveau du pli.

Aucun autre joueur n’a réussi à vaincre Ganguly aussi souvent que Chaminda Vaas, le matelot sri lankais capturant son guichet neuf fois lors des 33 rencontres ODI entre les deux. La mainmise de Vaas sur Ganguly a joué son rôle dans le faible nombre d’Indiens contre le rythme du bras gauche.

Parmi les autres pacers armés de gauche qui ont troublé Ganguly au cours de sa carrière, citons le grand Pakistanais Wasim Akram et le Sri Lanka Nuwan Zoysa. Alors qu’Akram a renvoyé Ganguly cinq fois en 17 rencontres, Zoysa a obtenu son numéro quatre fois en 12 matches.

Alors qu’il était en moyenne de près de 45 avec la batte en Inde, Ganguly n’a pas connu le meilleur des temps en Australie. En 18 manches Down Under, le batteur d’ouverture a rassemblé 558 points à une moyenne banale de 32,82.

Verdict

Malgré toute sa grandeur, le record horrible de Ganguly contre le rythme armé à gauche pourrait revenir le hanter dans une bataille hypothétique avec Starc.

Starc est connu pour sa capacité à viser la gorge du batteur et à extraire un rebond inconfortable. Ceci, combiné avec les lacunes bien documentées de Ganguly contre le videur, devrait considérablement faire pencher la balance en faveur de l’as australien.

Si cette bataille devait avoir lieu en Inde, Ganguly pourrait encore être en mesure de l’emporter avec le manque de rebond offert aux quilleurs dans le sous-continent. Starc a mal réussi dans le passé en Inde.

Cependant, l’Australien aura envie de ses chances contre Ganguly dans n’importe quel autre endroit du monde, y compris l’Australie. Si cette bataille imaginaire avait lieu au milieu de la Coupe du monde, alors vous pouvez certainement miser sur Starc pour dominer une fois de plus compte tenu de ses prouesses établies dans la compétition quadriennale.

