Affiches orange 2001 & A Clockwork

Rejoindre la sortie de Mondo du Eyes Wide Shut partition sur vinyle demain, deux nouveaux Stanley Kubrick des affiches de films seront également disponibles via The Drop. Tout d’abord, une édition régulière et variante de la nouvelle de Murugiah 2001: Une odyssée de l’espace l’affiche sera disponible. L’édition régulière sera limitée à 250 pièces, tandis que la variante sera de 125 pièces. L’autre affiche rend hommage à Une orange mécanique, de We Buy Your Kids (WBYK), limité à 275 pièces. Les trois affiches seront affichées à midi HNE sur le site The Drop de Mondo. Vous pouvez voir les trois affiches ci-dessous. Les trois affiches Kubrick sont excellentes.





Mondo 2001 et A Clockwork Orange Détails de l’affiche

« Nous avons récemment dévoilé une nouvelle collection Stanley Kubrick avec une série d’articles célébrant plusieurs des œuvres les plus importantes du maître. Cette semaine, nous ajoutons au mélange avec une toute nouvelle version vinyle de EYES WIDE SHUT, ainsi que deux nouveaux incroyables affiches: A CLOCKWORK ORANGE de We Buy Your Kids et 2001: A SPACE ODYSSEY de Murugiah. Ces affiches seront disponibles demain 25/11 à 12 h (CT) via The Drop avec le LP EYES WIDE SHUT et le tapis de protection MDWPVCCS. «

Mondo et Stanley Kubrick sont comme le couple ultime, et chaque fois qu’ils produisent des œuvres avec des artistes mettant en valeur le travail de l’homme, c’est spécial. Ils n’ont pas fait autant 2001 trucs, ce qui est intéressant, et c’est l’un des nombreux Une orange mécanique pièces qui ont été disponibles, même si je pense que c’est l’un des meilleurs qu’ils aient fait. C’est une image tellement frappante. Si je devais deviner, cela ira assez vite. Les trucs de Mondo le font toujours, mais les cinéphiles deviennent toujours fous pour les trucs de Kubrick. La meilleure façon de faire ces choses est d’être là et de se rafraîchir juste avant que ça monte. Bonne chance!

